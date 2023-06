Un hacker ha scoperto la “God Mode” nella versione beta di Tesla Full Self-Driving (FSDB), nascosta all’interno del software. Una novità interessante che prende il nome direttamente dal settore dei videogiochi, dove permette a un giocatore di essere immune ai danni, ma quando si tratta di software industriale, come il sistema operativo di un telefono o di un computer, o di un sistema di guida autonoma come FSDB, significa semplicemente avere accesso illimitato. La God Mode di FSDB è stata simpaticamente denominata Elon Mode, anche se sembra offrire poche differenze rispetto alla modalità standard.

L’hacker che inizialmente scoperto la Elon Mode, l’ha testata per un viaggio di circa 1.000 km riscontrando solo piccole modifiche rispetto ai sistemi di guida accessibili normalmente. Apparentemente, in modalità Elon, l’avviso di collisione anteriore viene attivato più frequentemente, ma la differenza principale è una notevole diminuzione delle vibrazioni del volante. In altre parole, sembra che Tesla sia lavorando ad un sistema di guida autonoma di livello 3, più indipendente e lontano dall’interazione con l’uomo.

Secondo l’hacker, il viaggio in Elon Mode è stato piacevole. Ammette che il suo stile di guida è più aggressivo, ma si sentiva più a suo agio con il sistema in generale. La Elon Mode è “disponibile” all’interno dell’ultima versione di FSDB (v.11.4.1), disponibile per i proprietari dei modelli S, 3, X e Y. Molti clienti sono rimasti delusi quando questa versione è stata lanciata a maggio, considerando le promesse fatte da Musk riguardo a una maggiore riduzione dei fastidi a gennaio.

La versione 12 di FSDB potrebbe rappresentare un enorme passo avanti verso il livello 3 che molti clienti sperano, nonostante la battaglia in corso tra Tesla e l’NHTSA riguardo all’Autopilot.