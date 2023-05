La nuova Porsche Taycan è stata avvistata ancora una volta, sia nella versione berlina sia in quella station wagon, con una serie di migliorie di carattere estetico e anche dinamico. Secondo quanto riportato in rete, sembra che la nuova declinazione, se non dire allestimento, prevederà il badge Turbo GT (al momento utilizzato solo su Cayenne), una aerodinamica maggiorata e una potenza vicina a quella di Model S Plaid.

Più in dettaglio, l’aggiornamento sembra prevedere un alettone posteriore maggiorato, fiancate allargate, cerchi in lega di dimensioni maggiori e prese d’aria più prominentu pensate per raffreddare il pacco batteria e l’impianto frenante. Non si esclude, inoltre, che la nuova Taycan Turbo GT (se così dovesse chiamarsi) possa beneficiare anche di un assetto rivisto e magari più basso di qualche millimetro. I primi rumors suggeriscono che la Taycan anti-Model S Plaid potrebbe essere equipaggiata con un powertrain composto da tre motori elettrici per un totale di 1.000 CV; di conseguenza, è lecito aspettarsi un’accelerazione intorno ai 2 secondi nella partenza da fermo.

Considerata la tradizione di Porsche, è possibile che il marchio abbia intenzione di provare il nuovo modello anche al Nurburgring per stabilire un nuovo primato dedicato esclusivamente alle elettriche. Nessuna indiscrezione sul prezzo, anche se supererà sicuramente i 204mila euro richiesti per la Turbo S. L’alettone e le modifiche estetiche, potrebbero pertanto essere parte di uno speciale pacchetto orientato principalmente alla pista e non destinato ad un utilizzo stradale. Insomma, al momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e solo nelle prossime settimane saremo in grado di far luce su questi aspetti. Sicuramente una cosa è certa: la nuova Taycan sarà estremamente veloce, dinamica e affilata, proprio come l’attuale modello top di gamma che abbiamo provato alcuni mesi fa.