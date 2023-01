Ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici sono i protagonisti di un mercato in continua crescita nel nostro Paese. Dati ufficiali ci arrivano dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) che ha deciso di scattare una fotografia relativa all’andamento del mercato nel 2022.

Il nostro è il settore che cresce di più nell’ambito della mobilità elettrica, siamo di fronte a numeri significativi, che dicono molto anche della capacità delle aziende che rappresentiamo di produrre veicoli sempre più innovativi e fruibili. E che confermano l’importanza di continuare a sostenere questo ambito per fargli raggiungere quella maturità che merita non solo in termini percentuali. È un momento molto interessante per le due ruote: oggi l’elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell’8% dell’intero mercato e affianca un’offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa, ha commentato il presidente di Ancma, Paolo Magri.

Con oltre oltre 23.300 immatricolazioni il mercato dei ciclomotori, scooter, moto e quadricicli elettrici ha segnato una crescita del 59% rispetto al 2021. La crescita nel 2022, secondo ANCMA, è stata favorita non solo dai diversi servizi di sharing presenti sul territorio nazionale ma anche dai numerosi incentivi messi a disposizione degli utenti dallo Stato. Nello specifico, l’associazione riporta che i ciclomotori elettrici hanno ottenuto una crescita del 53,3% grazie ai 5.904 mezzi presenti su strada. Una crescita del 56,9%, con 9.896 veicoli immatricolati, riguarda invece gli scooter elettrici. Dati positivi anche per le moto elettriche che hanno registrato un +7,5% con 540 immatricolazioni. Un dato che può passare inosservato è, inoltre, quello dei quadricicli elettrici. Parliamo infatti un di un segmento che ha ottenuto un vero e proprio record, con una crescita del 74,1% (7.043 veicoli immatricolati). Non a caso, in questa categoria il modello più venduto è stato Citroen Ami, seguito dalla XEV Yoyo.

Nel diffondere i dati, l’associazione ci ha permetto di avere un’idea più chiara anche in base alle città d’Italia: nonostante a Roma, Milano e Trento questi veicoli elettrici siano maggiormente diffusi in città come Catania e Palermo il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali.