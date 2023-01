Da ormai qualche settimana Google ha annunciato la disponibilità della nuova versione di Android Auto conosciuta con il nome Coolwalk ma, ad oggi, sembra che solo una ristrettissima fascia di (fortunati) utenti l’abbia ricevuta. Per chi non lo sapesse, come abbiamo anticipato in questo approfondimento, Coolwalk è un aggiornamento di rilievo per la società; porta con sé, infatti, una serie di modifiche strutturali e legate al layout di Android Auto, consentendo pertanto un utilizzo più semplice ed innovativo.

Sotto alcuni aspetti, Android Auto Coolwalk si avvicina a quello che è il design di CarPlay: una dashboard principale con alcune schermate delle applicazioni attualmente in uso. Ma è davvero disponibile? Secondo un sondaggio di 9to5Google e della community di reddit r/AndroidAuto, sembra che “nessuno” l’abbia ancora ricevuto. Le virgolette sono naturalmente d’obbligo ma si parla di un misero 10%, a fronte di un rollout definito come “globale”. Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo verificato in ufficio tra colleghi e dispositivi in “esubero” senza trovare il pacchetto ben sperato.

L’importantissimo aggiornamento di Google, annunciato e atteso ormai da diversi mesi, potrebbe farsi aspettare ulteriormente; al momento non è chiaro il motivo dietro a questo ritardo e, secondo alcuni, potrebbe trattarsi di un ulteriore mossa degli sviluppatori per sistemare alcuni piccoli bug prima del rilascio su scala globale.

La domanda sorge quindi spontanea: avete ricevuto l’aggiornamento di Coolwalk o lo state ancora attendendo? In caso di esito positivo, scriveteci nei commenti qualche informazione a riguardo (modello smartphone e versione) e, naturalmente, i primi feedback!