Google continua il suo lungo lavoro di aggiornamento di Android Auto pubblicando, silenziosamente all’interno degli APK, possibili nuove funzioni che potrebbero arrivare in futuro. Di recente, il marchio si è focalizzato sul mondo delle auto elettriche fornendo funzioni dedicate ad esse.

Ad esempio, tra le funzionalità in arrivo, la possibilità di identificare manualmente il proprio veicolo come elettrico e attivare le funzioni dedicate al tragitto per ottimizzare gli spostamenti. Tra le novità, che potrebbero o non potrebbero arrivare, la possibilità di selezionare il tipo di connettore di ricarica utilizzato dal veicolo; in questo modo, in concomitanza di una colonnina, si potrebbe capire fin dal principio l’eventuale compatibilità.

Tra le opzioni disponibili, Google pensa di inserire: J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO. Nessuna informazione per lo standard di ricarica nordamericano (NACS) introdotto da Tesla, che sta guadagnando popolarità tra altri veicoli elettrici destinati al mercato statunitense.

All’interno dell’eseguibile per Android, sono state trovate anche stringhe di codice relative ai livelli di carica della batteria, suggerendo la possibilità di visualizzare direttamente i livelli di carica tramite Android Auto. Una funzione certamente interessante anche se, al momento, diversi produttori hanno adottato un sistema di intrattenimento proprietario mentre altri si sono appoggiati direttamente al più completo Android Automotive.

Le novità appena descritte sono ancora in fase di sviluppo e, come anticipato, è possibile che non arrivino nell’immediato. La speranza è che Google le implementi nel prossimo aggiornamento in arrivo ovvero la versione 9.9.