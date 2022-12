Android Auto e Apple CarPlay sono i due principali, e quasi unici, “sistemi” di intrattenimento digitale per auto e che tu abbia una city-car o una supercar, sono utilizzabili in maniera analoga senza particolari distinzioni. L’unica differenza, al momento, lo fa il prezzo che mentre su molti modelli è di serie, su altri può avere un prezzo decisamente salato (5mila dollari su Ferrari SF90 Stradale!). Indipendentemente da questo, CarPlay ha ricevuto un grande aggiornamento all’inizio di quest’anno e ora Google ne ha preparato uno analogo per Android Auto.

Il nuovo aggiornamento di Android Auto, noto come “Coolwalk“, presenta una nuova interfaccia utente e un layout che assomiglia molto a CarPlay. Sebbene Google abbia mancato la sua scadenza originaria, alcuni utenti iscritti al programma beta possono già dare un primo sguardo al super aggiornamento tanto atteso. Per ora non è chiaro come Google decida chi possa accede o meno a Coolwalk; a parte l’attivazione di Android Auto Beta, non ci sono passaggi chiari. Immaginiamo che Google abbia qualche finalizzazione da fare prima che venga lanciato un aggiornamento più completo. Inoltre, l’aggiornamento è in arrivo in maniera graduale a seconda di uno specifico requisito. In precedenza, Coolwalk era utilizzabile solo su sistemi di infotainment con un’interfaccia basata su un display touch, ma ora anche chi possiede comandi fisici può finalmente abilitarlo. A parte questo, la riprogettazione presenta alcuni tocchi familiari per coloro che hanno utilizzato CarPlay.

Con il nuovo Android Auto saranno disponibili informazioni su più riquadri, proprio come CarPlay, fornendo quindi uno sguardo a più applicazioni in tempo reale senza limitare l’utilizzo alla singola schermata a tutto schermo. Nonostante le apparenti somiglianze, CarPlay sarà in grado di visualizzare le informazioni pertinenti nel quadro strumenti dell’auto con il futuro e massiccio aggiornamento iOS 16, comprese le stime dell’autonomia e l’efficienza.

Per ora, tornando a Big G, tutto quello che sappiamo su Coolwalk è che Google lo ha programmato per il 2023, lasciando un alone di mistero sul mese esatto di rilascio. Naturalmente CoolWalk, come l’attuale versione, sarà disponibile in modalità wired e wireless; se ancora non avete pensato a come rendere il vostro Android Auto in modalità senza cavo, vi rimandiamo alla nostra guida.