Da diversi anni è possibile utilizzare il proprio smartphone, Android e Apple, come strumento di riproduzione di contenuti con i rispettivi Android Auto e Apple CarPlay; due sistemi che spesso necessitano l’utilizzo di un cavo che ne limita la fruibilità, soprattutto nei confronti di altri passeggeri che potrebbero voler selezionare la propria canzone preferita.

Rimediare, fortunatamente, non è mai stato così facile: come? Semplice, acquistando uno dei dispositivi di Carlinkit, un piccolo accessorio che permette di trasformare la connettività cablata in quella senza filo con pochissimi passi. Si tratta di un accessorio plug-n-play che non richiede pertanto alcuna particolare azione o installazione.

In questo momento su Amazon sono disponibili in sconto due modelli di Carlinkit: il 4.0, che abbiamo recensito di recente, e il Mini, che come suggerisce è super compatto con funzioni però limitate a solo CarPlay.

Carlinkit 4.0 è un box di dimensioni ridotte, di appena 80 x 46 x 13 millimetri, in grado quindi di essere posizionato facilmente all’interno dell’abitacolo. La compatibilità di CarLinKit 4.0 è elevata e funziona con numerosi modelli di auto prodotti dal 2016 ad oggi; più in dettaglio, il sito riporta: Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Lexus, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Land Rover, Jeep, Subaru e molto altro. Allo stato attuale solo Volvo non risulta compatibile. Carlinkit 4.0 è disponibile su Amazon in sconto ad un prezzo di 85 euro, circa 40 euro in meno del valore di listino (-32%); ricordiamo ancora una volta che è compatibile con Android Auto e anche Apple CarPlay (Wireless).

Chi necessita invece di un dispositivo ancora più compatto, su Amazon è in sconto anche la variante Mini che misura appena 46 x 46 x 13 millimetri ma che è compatibile esclusivamente con Apple CarPlay. Il sito ufficiale riporta una compatibilità limitata solo con alcuni brand (Audi/Porsche/VW/Ford/Hyundai/Mercedes/KIA) pertanto consigliamo di verificare attentamente in fase d’acquisto. Il prezzo scontato è di 85 euro, circa 30 euro in meno del prezzo di listino (-26%). Per un periodo limitato è possibile selezionare un coupon in fase di acquisto, direttamente su Amazon, che riduce il prezzo di ulteriori 10 euro.