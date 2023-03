Quando si viaggia in auto è ormai sempre più fondamentale avere un sistema di intrattenimento capace, reattivo e soprattutto pratico. Da qualche tempo è possibile, nelle auto più moderne, abilitare Android Auto e Apple CarPlay purtroppo e quasi sempre nelle declinazioni cablate che limitano, per certi versi, le azioni. Come fare quindi? Semplice, acquistare uno dei numerosi adattatori di Carlinkit che proprio in questo periodo sono in sconto su Amazon!

Il primo prodotto che proponiamo è Carlinkit 3.0, un piccolo adattatore dedicato a chi necessita di trasformare Android Auto nella versione Wireless. Le dimensioni compatte permettono di nascondere facilmente l’accessorio all’interno dell’abitacolo. Il prezzo è di 89 euro, ma in questo periodo utilizzando il coupon disponibile sul sito, scende a poco più di 65 euro.

Se invece avete una vettura ancora più compatta, come una spider, con vani ridotti all’osso potrebbe essere una buona soluzione acquistare Carlinkit 3.0 Mini che, come suggerisce il nome, è ancora più ridotto in termini di dimensioni. Questo modello si configura perfetto per chi utilizza iPhone e CarPlay, in quanto è compatibile esclusivamente con questo ecosistema. Il prezzo di listino è di 115 euro, ma in questo momento è ridotto a 75 euro.

Per chi necessita di una soluzione con compatibilità estesa, su Amazon è disponibile Carlinkit 4.0 (qui la nostra recensione) ; simile al precedente modello, integra hardware aggiornato, una scocca rifinita in un look simil carbonio e una estesa compatibilità con numerosi modelli di autovetture. Il prezzo? 135 euro, scontato a 95 euro.

Ricordiamo che per utilizzare Carlinkit non è necessaria alcuna configurazione e che sul sito ufficiale il produttore elenca tutti i costruttori compatibili con il proprio sistema (e sono davvero numerosi).