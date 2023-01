Il rollout di Android Auto (Coolwalk) è finalmente iniziato e la nuova versione, introdotta al CES, vanta tante novità grafiche mirate a migliorare l’esperienza d’uso quando si è alla guida. Il nuovo layout, annunciato da Google lo scorso maggio, è una vera e propria novità dal momento che neanche le ultimissime release (come la 8.0) beneficiano di tali migliorie.

Quasi come per Apple CarPlay, ora la mappa di navigazione è nella porzione di sinistra, più vicina al guidatore, e il display può essere diviso in tre porzioni; l’interfaccia riprende i canoni estetici del Material You e si adatta automaticamente alle diverse dimensioni dei display presenti all’interno delle nostre auto. Con la giusta configurazione ad esempio, è quindi possibile mostrare l’app di navigazione, Spotify e, perché no, le condizioni meteo.

Google Assistant diventa protagonista nel nuovo Android Auto: è possibile svolgere numerose funzioni, dal ricevere informazioni sulle chiamate perse al chiamare i propri contatti o rispondere a un messaggio scegliendo velocemente tra una delle risposte preimpostate. Chi ascolta molta musica, invece, sarà lieto di sapere che è stata introdotta una barra di avanzamento che permette di passare più rapidamente alla traccia successiva.

La chiave digitale, inoltre, potrà essere condivisa su Pixel e iPhone, e presto arriverà anche sugli smartphone Samsung e Xiaomi. Le auto con Google integrato (Android Automotive), invece, riceveranno una serie di novità tra cui: