Android Auto è il sistema di intrattenimento per eccellenza che viene generalmente utilizzato a bordo delle auto ed esistono due versioni sul mercato; la variante col filo, wired, e quella senza, wireless, ottenibile anche con uno dei tanti dongle ormai acquistabili (come Motorola MA1 e AAWireless).

A partire da qualche mese è disponibile l’aggiornamento a Coolwalk, qui il nostro approfondimento, che migliora il layout di Android Auto rendendolo più fruibile e completo. Purtroppo, questo aggiornamento non è esente da difetti e sembra che un recente bug invalidi completamente l’utilizzo; stando a quanto riportato in rete, il bug, limiterebbe la funzionalità a tal punto da dover agire nelle impostazioni di sistema.

Il bug, precisiamo, è limitato a Coolwalk e rende la porzione inferiore dello schermo “freezata”, impedendone pertanto l’utilizzo (via schermo e via pulsanti). La soluzione? Semplice, disinstallare tutti gli aggiornamenti effettuati per ripristinare Android Auto ad uno stato funzionante.

Una soluzione che potrebbe di certo non piacere a tutti, ma al momento non ci sono ulteriori rimedi validi e l’unico comune denominatore sembra proprio essere Coolwalk. Per risolvere la questione, almeno temporaneamente, è necessario:

aprire Play Store da smartphone;

cercare Android Auto;

selezionare Android Auto;

selezionare Disinstalla per rimuovere tutti gli aggiornamenti.

Il team di Google è generalmente sempre molto attivo nel risolvere problematiche di questo tipo e lo abbiamo visto nei mesi scorsi con tutti i bug emersi con i precedenti aggiornamenti. Sicuramente una patch verrà rilasciata e sarà nostra premura comunicarlo in una nuova notizia non appena sarà disponibile.