Da ormai diversi mesi Google ha annunciato il rilascio della nuova interfaccia grafica di Android Auto: sarebbe dovuto avvenire durante l’estate, finita però già da qualche giorno, e per il momento le uniche anticipazioni le abbiamo grazie a un utente di Reddit che ha attivato il nuovo design (nome in codice ‘Coolwalk’) dopo aver eseguito il rooting del proprio telefono.

Grazie alle immagini pubblicate da questo utente abbiamo già una prima idea di come è stata modificata la schermata dei sistemi di infotainment quando devono far coesistere la schermata di navigazione con quella di un’app di riproduzione musicale: per il momento sembra che questa nuova schermata sia compatibile solo con Spotify, ma è probabile che in futuro l’integrazione avvenga anche con altre applicazioni.

La nuova schermata di Android Auto si divide verticalmente, lasciando la parte a destra più ampia dedicata al navigatore, e spostando invece a sinistra il riquadro di ascolto della musica: in questo riquadro possiamo vedere la copertina dell’album in ascolto, i controlli per il brano, altre informazioni come il titolo e l’anno di rilascio, ed è prevista una seconda schermata che offre informazioni e opzioni come ‘Shuffle’ e la visualizzazione della lista da cui si sta ascoltando la musica.

Per il momento sembra che la nuova visualizzazione così suddivisa sia riservata a Google Maps e a Spotify, ma soprattutto alle auto dotate di display dell’infotainment di determinate dimensioni: sarà necessario infatti avere a disposizione un display in formato ‘ultra-wide’ per poter godere di questa grafica aggiornata, almeno all’inizio. Dopo il rilascio ufficiale della nuova interfaccia di Android Auto ci aspettiamo una rapida integrazione con tutti i display disponibili sul mercato, così da permettere a tutti di utilizzare più di una app simultaneamente. In ogni caso dalle immagini pubblicate, il display sul quale è stata riprodotta la nuova grafica non sembra particolarmente ampio.