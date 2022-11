Nel 2015, l’anno del debutto di Android Auto, il sistema di Google era disponibile su tutti gli smartphone con Android 5.0 (e versioni successive). Un paio di mesi dopo, Google ha spostato il requisito minimo del sistema operativo fino a Android 6.0 (e successive) e, all’inizio di quest’anno, la società ha modificato i requisiti di base spingendosi fino alla versione 8.0 (e successive).

Secondo quanto riportato in rete, sembra che Google stia attuando le modifiche annunciate e che i dispositivi più datati stiano cominciando ad essere “off limits” per Android Auto. Coloro che hanno Android Auto 7, dalla versione 7.0 alla versione 7.7, hanno infatti ricevuto sui propri smartphone un popup di Google che chiede proprio un aggiornamento per poter funzionare. Tuttavia, le persone con smartphone con sistema operativo Android precedente a Android 8.0 non possono aggiornare l’app poiché Android Auto 7.4 è l’ultima versione dell’app compatibile con smartphone che eseguono la versione del sistema operativo precedente alla 8.0.

In altre parole, coloro che hanno uno smartphone datato non potranno né accedere all’app né aggiornarla alla nuova versione, rimanendo di fatti totalmente esclusi dall’utilizzo di Android Auto. Gli smartphone con versione Android precedente ad Android 8.0 non potranno più accedere ad Android Auto. Parallelamente, ricordiamo che Google è al lavoro sul progetto “Coolwalk“, ossia una significativa riprogettazione della piattaforma e dovrebbe arrivare molto presto. Considerato il momento, potrebbe essere una buona occasione cambiare lo smartphone; se non sapete cosa acquistare, a questo indirizzo potete trovare le nostre guide all’acquisto. Se invece volete sfruttare il momento per passare ad un dispositivo della mela, a questo approfondimento è disponibile il nostro articolo che evidenzia le differenze tra Android Auto e Apple CarPlay.