Android Auto, nuova interfaccia di a partire dal 16 dicembre

Finalmente è in arrivo una novità che molti si aspettavano da tempo. A breve, esattamente il 16 dicembre prossimo sarà disponibile – per tutti i dispositivi compatibili – la nuova interfaccia di Android Auto. L’arrivo di questa tanto attesa novità è stata annunciata dallo stesso Big G, infatti l’app dedicata alle auto mostra una nuova dicitura la quale annuncia l’arrivo imminente dell’interfaccia aggiornata: “disponibile dal 16 dicembre 2019“. Invece, fino a pochi giorni fa, l’utente che desiderava utilizzare – in anteprima – la nuova interfaccia Android Auto leggeva “disponibile a breve“. Con l’introduzione di questo aggiornamento, tutti gli utenti potranno usufruire di funzioni molto più innovative con un aspetto grafico decisamente migliore.

Dunque, la nuova versione di Android Auto è stata realizzata appositamente per soddisfare, nel migliore dei modi, le esigenze degli automobilisti, per questo motivo tutto risulterà essere molto più facile ed intuitivo. La novità era già stata svelata nel corso dell’estate però, non tutti potevano usufruirne. Ora pare sia stato ufficialmente deciso il giorno del suo debutto definitivo, previsto tra pochi giorni. Dunque, a partire dal 16 dicembre 2019, l’aggiornamento alla nuova interfaccia di Android Auto sarà automatico, dunque non è necessario intervenire manualmente. Ovviamente, per far si che ciò accada sarà necessario possedere un’auto compatibile. Una delle novità principali riguarderà la Home, infatti l’utente potrà “trasferire” su di essa tutte le app che utilizza maggiormente, così facendo sarà tutto più facile e veloce.