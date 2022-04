Una nuova versione dell’app di Google, capace di collegarsi con lo smartphone al proprio sistema infotainment, è in distribuzione su Play Store. Nel corso del weekend sono apparse in rete le prime segnalazioni a distanza di qualche settimana dai Beta testing. Purtroppo Google non ha fornito un vero changelog sulle modifiche apportate, ma possiamo anticiparvi che non si tratta ancora del tanto atteso aggiornamento Coolwalk, destinato a cambiare drasticamente l’interfaccia utente.

Avvistato per la prima volta a gennaio, Coolwalk dovrebbe integrare:

Elementi grafici di nuova concezione

Schermata di navigazione più vicina ad Apple Car Play

Gestione delle notifiche riprogettata e più intuitiva

Nuova app per il mirroring dello schermo

Nuova “barra” di stato

Split screen più immediato

Widget di Google Assistant con informazioni contestuali utili

Questo aggiornamento potrebbe però integrare la funzionalità legata al cavo, ossia quel sistema capace di indicare se il cavo in uso sia adeguatamente di qualità o meno. Negli ultimi mesi Google si è concentrato molto sul proprio sistema Android Auto, rilasciando continui aggiornamenti volti a risolvere bug e introdurre nuove funzioni. Solo lo scorso settembre sono state inserite numerose novità, tra cui la possibilità di avviare piccoli giochi con l’auto ferma in sosta. Vale la pena inoltre ricordare che la versione 7.4 è stata distribuita solo alcune settimane fa.

Come da tradizione Google, la disponibilità del nuovo aggiornamento non è immediata quindi se siete curiosi di provare la nuova versione, senza particolari attese, vi consigliamo di scaricare il programma di installazione APK per un aggiornamento manuale. Se invece avete Android Auto e siete stufi di utilizzare continuamente il cavo per collegare lo smartphone, vi ricordiamo che possibile trasformare rapidamente l’impianto in una variante wireless seguendo questa guida.