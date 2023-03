Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione per quanto riguarda la diffusione di Android Auto, poi declinato in Android Automotive, ed Apple CarPlay: questi due software permettono di utilizzare lo schermo dell’auto come estensione del proprio smartphone, semplificano l’utilizzo del navigatore – anche tramite comandi vocali – e in generale rendono più intuitivo l’utilizzo dei software di bordo anche grazie a un’interfaccia grafica più familiare all’utente.

Il dubbio principale che riguarda queste tecnologie è il supporto nel tempo: la vita di un’auto è sensibilmente più lunga rispetto a quella di uno smartphone, ce la faranno le aziende automobilistiche a supportare il software per tutta la durata della vita dell’auto?

Questa domanda è stata posta a Dirk Hilgenberg, CEO di CARIAD, la società che del Gruppo Volkswagen che si occupa della parte software, che ha risposto così:

“Abbiamo già un contratto in essere con i brand, un contratto che ha richiesto lunghe negoziazioni, ma era importante assicurare il supporto a vita.” Inevitabile la replica: quanto dura il supporto “a vita”? “15 anni di servizio, con la possibilità di allungare il periodo per i brand che lo desiderano; dobbiamo garantire la possibilità di upgrade per non andare contro alla legge.”

Esistono però dei casi particolari in cui 15 anni di supporto software non basteranno, quei casi che Hilgenberg ha definito delle auto “unicorno”: con questa parola si riferisce ad auto molto rare e costose – come le Lamborghini, le Porsche e le Bugatti vendute da parte del Gruppo Volkswagen – che vengono collezionate e guidate con frequenza minore rispetto ad auto normali, ma ciò non significa che i rispettivi proprietari non vogliano avere il software aggiornato, anche per questioni di sicurezza nei confronti di possibili malintenzionati che vogliano portare avanti un attacco informatico per rubare l’auto o persino per accedere ai dati personali del proprietario. In questi casi il supporto software è continuo, non prevede una scadenza.