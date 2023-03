La comodità di bordo non è mai abbastanza e, nelle nostre prove auto, cerchiamo sempre di sottolineare le soluzioni adottate dalle Case automobilistiche per rendere azioni di tutti i giorni più semplici e veloci da eseguire. Bastano piccoli accorgimenti per modificare radicalmente l’abitabilità di bordo e uno di questi è proprio la possibilità di collegare il nostro smartphone o iPhone senza cavo, sfruttando la connettività di Android Auto Wireless e Apple CarPlay Wireless.

Come fare quindi se la nostra auto non è predisposta ma offre solo la versione cablata di Android Auto e Apple CarPlay? Semplice, acquistando uno dei numerosi dongle disponibili in commercio; a questo proposito abbiamo creato due guide dedicate ai sistemi di Apple e Google, ma brevemente possiamo anticiparvi che i maggiori player sono AAWireless, Motorola (da poco su Amazon Italia), Carlinkit e Ottocast.

In questo approfondimento andremo ad analizzare le differenze tra AAWireless e Carlinkit 4.0, due dongle con un campo di applicazione differente ma ugualmente vicini per certi aspetti. Non è il primo versus di questo tipo che pubblichiamo: in precedenza abbiamo confrontato AAWireless e Motorola MA1, due soluzioni molto simili e così vicine che non ci han permesso di decretare un vincitore.

Prima di iniziare il confronto dobbiamo fare una premessa importante: mentre di AAWireless esiste una singola versione sul mercato compatibile solo con Android Auto, di Carlinkit sono disponibili più declinazioni adatte a qualsiasi esigenza:

Carlinkit 4.0 (CPC200-CP2A): la versione più avanzata per chi ha necessità di avere Android Auto e Apple CarPlay Wireless;

(CPC200-CP2A): la versione più avanzata per chi ha necessità di avere Android Auto e Apple CarPlay Wireless; Carlinkit 3.0 (U2W): la versione dedicata per Apple CarPlay Wireless;

(U2W): la versione dedicata per Apple CarPlay Wireless; Carlinkit Mini (CPC200-U2W Mini): analogo alla versione 3.0, è più compatto ma con una compatibilità limitata;

(CPC200-U2W Mini): analogo alla versione 3.0, è più compatto ma con una compatibilità limitata; Carlinkit (A2A): simile a Carlinkit 3.0 ma compatibile esclusivamente con Android Auto.

AAWireless vs Carlinkit 4: dimensioni

AAWireless è un piccolo box da poco meno di 5 centimetri per lato con uno spessore di appena un centimetro. È veramente compatto e facile da nascondere in qualsiasi scompartimento o cassettino; per i più maliziosi, vista la superficie liscia e priva di imperfezioni, consigliamo di applicare una piccola striscia di nastro biadesivo e incollare AAWireless così da non sentirlo muoversi durante gli spostamenti. Il peso è di 12 grammi e senza un corretto sistema di fissaggio è pertanto possibile che possa sbattere durante le curve o eventuali dossi.

Carlinkit, nella sua quarta declinazione, misura 46 x 12 x 80 millimetri con un peso di poco inferiore ai 30 grammi. Rispetto a AAWireless, che vanta una finitura nera opaca di sommariamente buona qualità, la proposta di Carlinkit beneficia una finitura carbon look di colore blu di ottima qualità e quasi priva di imperfezioni. Se avete un’auto compatta con pochi spazi a disposizione potrebbe risultare difficile da posizionare anche se, a conti fatti, è poco più grande di un Telepass.

Un punto per AAWireless.

AAWireless vs Carlinkit 4: connettività

Nessuna differenza a livello di connettività ma solo di accessoristica: entrambi i dispositivi offrono Bluetooth 4.2 e WiFi 2.4 GHz + 5 GHz. Anche la porta è sempre USB-C con cavetto in dotazione (USB-C – USB-A) di medie dimensioni. Piccola nota positiva per Carlinkit: all’interno della confezione è presente anche un cavo USB-C – USB-C necessario per coloro che utilizzano un’auto di ultima generazione.

Un punto per Carlinkit.

AAWireless vs Carlinkit 4: compatibilità

In linea generale, la compatibilità di AAWireless e Carlinkit è estesa in egual misura e i siti produttori indicano sommariamente i marchi con cui possono operare. Nello specifico, però, mentre AAWireless limita le sue funzionalità ad Android e Android Auto, Carlinkit 4.0 (quello preso in esame in questo articolo) offre una duplice funzionalità, in quanto opera anche con iPhone e Apple CarPlay.

Abbiamo provato entrambi i dongle per un periodo esteso e, a nostro parere, è difficile sancire una compatibilità assoluta per un modello di auto piuttosto che un altro. Le parti in gioco sono tantissime (dalla versione di infotainment alla tipologia di ROM sul nostro smartphone, dalla versione del sistema operativo fino al cavo inserito) ed è complicato capire dove, eventualmente, possa risiedere una incompatibilità. A testimoniare quanto scriviamo è il caso Xiaomi che, per qualche ragione anche sconosciuta, non opera sempre con Android Auto sebbene sia compatibile.

Considerata la duplice funzionalità, un punto per Carlinkit.

AAWireless vs Carlinkit 4: aggiornamenti firmware

AAWireless riceve aggiornamenti con cadenza quasi regolare sin dal suo debutto nel 2020 e su GitHub sono sempre disponibili i change log, necessari per capire cosa il team di sviluppo ha perfezionato e risolto. Carlinkit 4, invece, non ha niente di tutto questo complice probabilmente una presenza sul mercato molto più limitata.

Troppo presto per dare un voto: pari.

AAWireless vs Carlinkit 4: disponibilità e prezzo

Il prezzo, come per la maggior parte delle cose, è il fattore determinante nella scelta di un prodotto piuttosto che un altro. Prima di arrivare al dunque dobbiamo però fare una giusta precisazione: AAWireless opera esclusivamente con Android Auto Wireless, Carlinkit 4.0 invece permette di collegare indistintamente Android Auto Wireless e Apple CarPlay Wireless. Ad alcuni potrebbe risultare poco utile questo dualismo, ad altri invece, che potrebbero condividere la vettura in famiglia o banalmente all’interno della coppia, potrebbero aver necessità di avere un sistema capace di trasformare Wireless entrambi i mondi.

AAWireless è disponibile esclusivamente sul sito ufficiale ad un prezzo di 89.99 euro + spedizione (circa 6 euro), mentre Carlinkit è acquistabile sia sul sito del produttore sia su Amazon Italia ad un prezzo di 135,99 euro. Segnaliamo che quest’ultimo è molto spesso scontato e anche adesso, utilizzando un coupon direttamente su Amazon, è disponibile a poco più di 95 euro.

Qui i tempi di spedizione sono nettamente più veloci e con Prime non richiedono alcuna spedizione. La domanda ora però sorge spontanea: Carlinkit vale il doppio di AAWireless? Considerate le doppie funzioni è lecito attendere un prezzo doppio che, però, così non è. Diciamo che se si dovessero acquistare due dongle per rispettivamente Android Auto e Apple CarPlay si finirebbe sicuramente a spendere di più dei 135.99 euro di Carlinkit 4.0.

Un punto per Carlinkit.

AAWireless vs Carlinkit 4: chi vince?

Difficile trovare un vero e proprio trionfatore, sia a causa della differenza a livello di funzionalità sia per il prezzo. Sono entrambi due ottimi prodotti capaci di rendere la vita a bordo dell’auto drammaticamente più comoda. Ricordiamo sempre, però, di avere a disposizione un cavo di ricarica o un sistema di ricarica Wireless in quanto la batteria potrebbe esaurirsi più velocemente se lo smartphone/iPhone è collegato in Wireless.