Quante volte vi capita di entrare a bordo della vostra auto, avviare il motore e dover necessariamente collegare lo smartphone al sistema di intrattenimento per far funzionare Apple CarPlay o Android Auto? Sicuramente tante, in quanto le versioni wireless dei sopracitati sistemi sono spesso una esclusiva delle auto più premium o accessoriate presenti sul mercato.

Fortunatamente sono disponibili in rete accessori plug-n-play che permettono di trasformare il proprio sistema Android Auto e Apple CarPlay cablato nella variante senza filo. L’installazione, come suggerito, non necessita di alcun intervento da parte di un elettrauto o personale specializzato; basterà semplicemente collegare il dispositivo con il cavo USB in dotazione e seguire la procedura per fare il primo pairing con il proprio telefono. Inoltre, le dimensioni ridotte di appena 80 x 46 x 13 millimetri consentono di inserirlo in ogni vano all’interno del nostro abitacolo e nascondere, quindi, potenziali e vistosi cablaggi.

Se questo sistema vi ha incuriosito, CarLinKit 4.0 è ora in sconto (tramite coupon attivabile al momento del checkout) su Amazon ad un prezzo di 95 euro, circa 40 euro in meno del valore di listino. CarLinKit 4.0 è un box compatto dotato di una splendida rifinitura simil-carbonio. Il dispositivo è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, entrambi wireless, e con una lunga lista di vetture e marchi.

Come anticipato, la compatibilità di CarLinKit 4.0 è elevata e funziona con numerosi modelli di auto prodotti dal 2016 ad oggi; più in dettaglio, il sito riporta: Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Lexus, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Land Rover, Jeep, Subaru e molto altro. Allo stato attuale solo Volvo non risulta compatibile. In caso di problemi, CarLinKit offre assistenza ai clienti con risposte rapide entro le 24 ore.