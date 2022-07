Le vetture più moderne sono caratterizzate dalla presenza di sistemi di infotainment compatibili con Android Auto ed Apple CarPlay, due sistemi che consentono al nostro smartphone di interfacciarsi con il display dell’auto senza però sostituirne completamente le funzioni. Disponibili anche in modalità wireless, solo su alcuni modelli, sono sostanzialmente utilizzabili su qualsiasi vettura che abbia a disposizione almeno un display centrale dedicato all’intrattenimento. Google offre al momento un sistema operativo per gli smartphone, Android, uno per gli smartwatch, Wear OS, ma per le auto?

Volvo XC40

Da qualche mese si cita Android Automotive (AAOS), una variante del sistema operativo Android pensata specificatamente per automobili e veicoli. A differenza di Android Auto, che precisiamo ancora una volta come non essere un sistema operativo, la declinazione Automotive punta a fondersi quasi interamente con quelle che sono le caratteristiche della vettura, con lo scopo di interfacciarsi con ogni singolo elemento. Nato a marzo 2017, Android Automotive è stato sviluppato a più mani; oltre a Big G, al progetto hanno infatti lavorato Intel e alcuni costruttori come Audi e Volvo. Trattandosi di un vero e proprio sistema operativo, come Android per smartphone, mira ad essere ampiamente personalizzato non solo esteticamente ma anche a livello di funzioni.

Come per gli smartphone, quindi, si prevede di fornire ai costruttori una base di codice comune con licenza GAS (Google Automotive Services, al pari dei GMS lato mobile) dal quale poter personalizzare il sistema che verrà integrato a bordo delle vetture. La parola d’ordine rimane ecosistema e, come Apple IronHeart e il nuovo CarPlay, Google punta a creare una soluzione tecnologica che riesca a gestire interamente il veicolo, ADAS compresi, senza dover utilizzare sistemi terzi o banalmente il proprio smartphone. Mentre Android Auto necessita uno smartphone per funzionare (mirroring), Android Automotive è un sistema completamente autonomo e ideato come unità a sé stante.

Android Automotive: come cambia l’esperienza?

Android offre, da sempre, un’interfaccia altamente intuitiva e funzionale; inoltre, grazie all’enorme disponibilità di app su Play Store, consente di aver il pieno controllo su qualsiasi servizio o azione. Sulle auto è pertanto presente la medesima esperienza utente, con una GUI pulita e un’elevata flessibilità in termini di applicazioni.

Proprio l’ecosistema ormai sconfinato di Android rappresenta una delle carte vincenti: quindi come sugli smartphone, si possono scaricare nuove app per differenti usi e scopi. Allo stato attuale sono solo alcune le applicazioni disponibili e compatibili, ma si prevede in futuro una maggiore disponibilità, se non l’adozione di un nuovo Play Store specificatamente dedicato all’automotive.

Allo stato attuale, le applicazioni compatibili e pronte all’uso sono le seguenti:

A differenza degli smartphone che tendono ad aggiornarsi non appena il traffico dati è disponibile e quindi rallentare anche vistosamente, sulle auto è prevista la “modalità garage” che consente un costante monitoraggio del sistema operativo e delle applicazioni. L’idea alla base della modalità garage è che l’auto, parcheggiata in garage durante la notte, possa entrare in uno specifico stato e scaricare tutti gli aggiornamenti necessari mentre è ancora connessa alla rete. Con questa strategia, Google punta ad avere un sistema operativo sempre sicuro, aggiornato e reattivo.

Niente Chrome

Di recente, Google ha introdotto il primo browser dedicato ad Android Automotive e, a differenza di quanto immaginato, non si tratta del ben noto Chrome. Coloro che hanno a disposizione AAOS, possono fare affidamento sul browser Vivaldi, un’applicazione incentrata sulla privacy e sulla sicurezza. Ad esempio, le schede possono essere aperte esclusivamente se l’auto è in sosta e i video, con veicolo in movimento, sono riprodotti solamente con l’audio per evitare distrazioni alla guida. Inoltre, il browser non memorizza alcun dato di navigazione per evitare che ulteriori conducenti possano accedere a dati sensibili.

Per poter rendere il browser compatibile con Android Automotive, lo sviluppatore è partito dalla variante mobile dalla quale ha rimosso una serie di funzionalità; ad esempio, non è possibile scaricare file e scansionare codici QR.

Perché un costruttore dovrebbe preferire Android Automotive?

Il motivo è piuttosto semplice: maggiore integrazione con i sistemi e servizi di Google e, forse, un risparmio nella creazione dei propri sistemi operativi. Bene o male, tutte le vetture moderne hanno un proprio sistema operativo che però, difficilmente, riesce ad offrire un’esperienza di utilizzo vicina a quella di Big G. Per questo motivo Volvo, Renault e Ford hanno già abbracciato AAOS e, in futuro, ulteriori costruttori seguiranno le medesima strategia.

Disponibilità

A chi piace Android Automotive? Al momento il sistema operativo per auto piace ad una manciata di costruttori ma si prevede una adozione più cospicua in futuro. Con l’obiettivo e il desiderio di creare una sorta di “smartphone su ruote”, allo stato attuale solo Volvo e Renault hanno abbracciato questo sistema operativo. Più in dettaglio, gli unici modelli su strada ad adottare questo OS sono:

2020 Polestar 2;

2021 Volvo XC40 P8;

2021 Volvo XC40 Recharge;

2022 GMC Hummer EV;

2022 Renault Megane E-Tech Electric;

2022 Volvo XC60;

2022 Volvo S90;

2022 Volvo V90;

2022 Volvo V90 Cross Country;

2023 BMW: vari modelli, al momento non ci sono dettagli chiari in merito.

Nei prossimi anni anche Ford, General Motors, Stellantis, Audi e Honda dovrebbero aderire al progetto, anche se rimane ancora un mistero su quali modelli sarà effettivamente disponibile il software di Google.