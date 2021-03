Anteprima, Citroen C5 Aircross plug-in hybrid: comoda come poche

L’ibrido plug-in continua a essere la scelta preferita dai costruttori per favorire il processo di transizione verso una mobilità sostenibile. La struttura prevede un’unità di potenza composta da un motore termico e da uno elettrico, il quale, essendo alimentato da una batteria ricaricabile esternamente, permette di percorrere decine di chilometri senza consumare carburante. Nel caso di Citroen C5, l’autonomia a zero emissioni è di poco superiore ai 50 km.

Un buon valore, che è stato possibile valutare (anche se per poco tempo) tra il traffico cittadino di Milano, mettendo alla prova non solo l’autonomia, ma anche il dinamismo e la versatilità tipiche di questa configurazione di veicoli. Rispetto al resto della gamma C5, la versione plug-in non muta l’aspetto, a eccezione del logo che ricorda l’alimentazione più attenta all’ambiente. Gli interni mantengono un’impostazione semplice ma piacevole, con dettagli e rifiniture di buona qualità.

Buona anche l’integrazione con il sistema di intrattenimento di bordo, su schermo da 8″ touch, e del cruscotto interamente digitale da 12,3″; quest’ultimo offre vaste possibilità di personalizzazione e consente di leggere numerose informazioni, di marcia e non solo. Per entrambi, le grafiche non sono ad altissima definizione ma rimangono leggibili e molto chiare. La navigazione tra i menù è intuitiva e si riesce subito a stabilire un’intesa con le funzioni a disposizione di automobilista e conducente anteriore. Non manca la connettività Apple Car Play e Android Auto. Di bassa definizione invece la retrocamera che non riproduce immagini particolarmente chiare.

L’abitabilità è da riferimento: quattro adulti siedono in un confort pressoché totale, lo spazio è sufficiente per tutti, sia in profondità che in altezza. Eccezionale l’imbottitura dei sedili, che accolgono quasi come su di una poltrona gli occupanti e assicurano un piacere di seduta davvero da riferimento. A ciò si aggiunge l’ottima resa delle sospensioni idrauliche, in grado davvero di assorbire in modo efficace le asperità e le insidie dell’asfalto anche mal concio. La posizione di guida è dominante e ciò consente di valutare con attenzione ingombri e distanze durante le manovre.

L’architettura plug-in di Citroen C5 si affida a un motore termico 1.6 litri da 181 Cv e dal motore elettrico da 80 kW (108 Cv). La potenza di sistema è di 225 Cv per una coppia di 320 Nm, il tutto gestito da un efficiente cambio automatico EAT8 a 8 rapporti: preciso, affidabile e fluido. Il percorso affrontato di 20 km circa, si sviluppava lungo le strade del centro del capoluogo lombardo, fino a varcare la soglia dell’area C, il cui ingresso (gratuito) è riservato a veicoli a basso impatto ambientale. L’occasione è stata quindi buona per valutare con particolare attenzione la componente elettrica.

Come per ogni plug-in, anche Citroen C5, sfruttando la riserva di energia nella batteria, in città si può trasformare in un’auto elettrica. L’erogazione di coppia istantanea è piacevole e garantisce un’ottima brillantezza e versatilità. Non si tratta di un motore particolarmente esplosivo, ma in grado di spostare con grande disinvoltura tutta la massa del veicolo. Scegliendo la marcia B (brake) si sfrutta la frenata rigenerativa e di fatto si riesce a guidare con un solo piede.

L’autonomia di poco superiore ai 50 km è un valore sicuramente vicino alla realtà sopratutto in città, dove sfruttando le continua ripartenze e decelerazioni, si riesce ad immagazzinare una riserva di energia. A ogni modo, in modalità elettrica non si possono superare i 135 km/h, che resta un riferimento comunque in grado di assicurare a Citroen C5 anche percorrenze su tratti autostradali senza consumare benzina, con dei limiti di autonomia che in questo caso risulteranno più evidenti. La struttura è apparsa solida limitando rollio e beccheggio e lo sterzo è molto morbido e facilmente manovrabile.

Le prime sensazioni di guida intorno a Citroen C5 plug-in sono sicuramente positive: il confort a bordo è ottimo, la marcia in elettrico è molto fluida e la struttura telaistica solida. In città, nonostante le dimensioni, si sposta con disinvoltura e agilità, la manovrabilità è buona e la posizione di guida dominante permette una buona valutazione degli ingombri. In un test più approfondito sarà possibile valutarne le qualità anche su tratti a scorrimento veloce con motore a benzina attivo per una valutazione più affidabile sui consumi. Il prezzo di Citroen C5 plug-in hybrid parte da 42.100 euro.