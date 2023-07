Tesla si appresta finalmente a introdurre Apple AirPlay nei suoi veicoli, segnando una svolta nella storia di un presunto litigio tra i CEO di Tesla, Elon Musk, e di Apple, Tim Cook. Sembrerebbe che la rivalità sia stata finalmente appianata, poiché il produttore di veicoli elettrici ha annunciato l’integrazione di Apple AirPlay nell’aggiornamento 4.23 dell’app Tesla.

Sawyer Merritt, un investitore di Tesla, ha condiviso su Twitter un link all’app Not A Tesla, dove sono stati scoperti i dettagli relativi all’aggiornamento che include Apple AirPlay. Nonostante non ci siano state comunicazioni ufficiali in merito, Musk ha risposto a un tweet lo scorso anno, affermando che avrebbe discusso l’integrazione di AirPlay con gli ingegneri audio di Tesla.

NEWS: It appears Tesla is starting to implement AirPlay to allow higher quality streaming of audio and potentially video content to your vehicle. https://t.co/PUMVBfwd8B — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 13, 2023

Ci si aspetta che la nuova funzionalità sia disponibile nei modelli Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y, offrendo uno streaming audio di alta qualità, che includerà musica e podcast. Sebbene non sia ancora chiaro se lo streaming video sarà parte integrante della funzionalità, si presume che si stia valutando attentamente per non violare le norme della NHTSA.

Con l’integrazione di Apple AirPlay, sarà possibile sfruttare le funzioni di avanzamento, rewind e skip tramite uno smartphone Apple. Inoltre, sarà possibile duplicare lo schermo del dispositivo sull’infotainment del veicolo attraverso la funzione “Share” di AirPlay. Attualmente, Tesla offre già Apple Music come servizio musicale integrato nei suoi veicoli elettrici.

Questa possibile integrazione suggerisce che Musk sia intenzionato a mantenere il sistema operativo nativo di Tesla nei propri sistemi di infotainment, e che la mancanza di Apple CarPlay non sia stata causata da una faida personale. Tuttavia, gli appassionati di CarPlay che guidano una Tesla hanno comunque una soluzione alternativa: l’applicazione web chiamata Tesla Android consente già l’utilizzo di Apple CarPlay sugli schermi dei veicoli Tesla.

Un altro marchio che ha fatto una scelta simile, decidendo di non adottare Apple CarPlay fin dall’inizio, è Rivian. Anche General Motors ha recentemente annunciato l’eliminazione di Apple CarPlay (insieme ad Android Auto) in tutti i futuri veicoli elettrici. Entrambi i marchi sostengono che il loro software interno rappresenti la soluzione migliore, anziché fare affidamento su Apple.

Con l’aggiunta di Apple AirPlay alla lista delle opzioni di connettività nei veicoli Tesla, i conducenti potranno godere di un’esperienza di intrattenimento ancora più completa, consolidando ulteriormente la posizione di Tesla come leader nell’innovazione nel settore automobilistico. Non vediamo l’ora di scoprire come questa nuova integrazione migliorata renderà l’esperienza di guida ancora più piacevole per i proprietari di veicoli Tesla.