Sono ormai diversi mesi, se non anni, che si parla del progetto Apple Car: nonostante l’azienda di Cupertino sia specializzata in hardware e software informatici, con l’avvento della mobilità elettrica Apple ha dichiarato la sua intenzione di portare sul mercato la Apple Car, un’auto a zero emissioni dotata di un sistema di guida autonoma.

C’è chi però conosce bene l’industria e si permette di avanzare qualche dubbio in merito alla veridicità di questo progetto, e non si tratta di un ‘chi’ qualunque: Herbert Diess, CEO di Volkswagen, durante la conferenza hub.berlin svoltasi gli scorsi 22 e 23 giugno ha rilasciato dichiarazioni che lasciano trasparire una forte perplessità nei confronti del progetto Apple Car, sostenendo che alla fine Apple non porterà davvero a compimento il progetto.

Reuters riporta così le parole di Diess: “Non sono sicuro che Apple porterà effettivamente le auto sul mercato alla fine. Sarebbe un grande sforzo.”

E quindi cosa ci azzecca Apple nel mercato automobilistico? Sicuramente la casa della mela potrà dire la sua per quanto riguarda la parte software – un aspetto che sulle auto elettriche sta diventando sempre più importante, al punto da essere anche uno dei parametri di scelta di un’auto. A giudicare dalle prime anticipazioni relative ai futuri aggiornamenti di Apple CarPlay – svelate durante la conferenza WWDC 2022, sembra proprio che a Cupertino vogliano ampliare il raggio di azione del software di mirroring tra iPhone e auto, trasformandolo invece in una suite completa in grado di allargarsi a tutti gli schermi dell’auto, compresa la strumentazione del guidatore.

Per il momento il progetto Apple Car sembra essersi arenato, anche perché negli ultimi mesi diversi dirigenti dei piani alti hanno abbandonato la compagnia in cerca di maggior fortuna altrove, e oggi Apple si trova nella difficile situazione di dover affidare il suo progetto a qualcun altro.