Apple Car, nuove anticipazioni su batterie e fornitori

Da anni si parla della fantomatica prima auto prodotta dalla casa di Cupertino, senza che nulla di concreto (leggasi presentazioni o annunci) sia mai emerso dalle sedi Apple. Ma le indiscrezioni continuano, così come le notizie che vedono il colosso dell’iPhone deciso a sviluppare davvero una vettura elettrica/autonoma. Nelle ultime settimane, secondo la testata Digitimes, Apple avrebbe preso contatti con LG e SK Innovation in Corea, per lo sviluppo delle batterie. A quanto pare, c’è l’intenzione di usare accumulatori al litio-ferro-fosfato, più affidabili rispetto ad altri materiali. Perché sappiamo quanto l’affidabilità delle batterie sia ancora un problema per molte case automobilistiche.

Tornando ad Apple, come dicevamo all’inizio negli ultimi anni sono apparsi numerosi concept realizzati a livello amatoriale e disegni al computer del misterioso veicolo. Si va dalla berlina futurustica con aspetto da astronave, all’utilitaria stile monovolume da città. Nessuna di queste “ipotesi” ha il benché minimo collegamento con la realtà e sono tutti da prendere come semplici esperimenti. Apple potrebbe realizzare una vettura in stile SUV come un’ammiragalia di lusso in stile Tesla o Mercedes, per quanto ne sappiamo. E ne sappiamo veramente poco, nonostante si parli dell’Apple Car da molto tempo.

Le ultime notizie parlano anche di un vero e proprio tour tra i fornitori di componentistica per assicurarsi una stretta collaborazione nell’assemblaggio del veicolo. Apple sarebbe intenzionata a produrre la sua auto principalmente negli Stati Uniti, usando però l’esperienza e i materiali in arrivo dall’Asia. Inutile dire che non c’è alcuna conferma di quanto appena riportato e che siamo sempre nell’ambito delle voci di corridoio. Le stesse che ora fissano il debutto dell’Apple Car attorno al 2025.

Anche il fatto che la data di lancio continui a slittare in avanti fa supporre che il tutto potrebbe rivelarsi con un niente di fatto. Perché ancora non si vedono precise ragioni per cui Apple dovrebbe entrare nel mercato dell’auto sfidando i colossi del settore, iniziando da Tesla. Soprattutto oggi che i modelli elettrici aumentano a vista d’occhio, rendendo più difficile emergere per chiunque sia agli esordi in questo settore.