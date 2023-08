Guidare è uno dei pochi momenti della giornata dove non si sta costantemente fissando uno schermo e questo, naturalmente, rappresenta un problema per alcuni produttori. Se da un lato alcuni brand preferiscono inserire solo grandi schermi sulla plancia, altri come Apple, desiderano fare un passo ancora più virtuoso.

L’azienda ha depositato un brevetto, individuato da The Drive, per utilizzare i parabrezza delle auto come schermi di realtà aumentata. La funzionalità di “visualizzare informazioni rilevanti sul parabrezza” non è nulla di nuovo: le auto hanno avuto head up display per decenni, ma quello che desidera Apple è diverso. Il brand ha infatti intenzione di sovrapporre immagini virtuali proiettate sugli elementi del mondo reale. Questo è relativamente semplice da fare con un visore di realtà aumentata, ma molto più difficile con un parabrezza completo. Il problema è il Apple vuole trasformare i parabrezza in enormi display: i guidatori di altezze diverse vedranno gli stessi oggetti attraverso parti diverse dello stesso parabrezza, rendendo difficile determinare dove proiettare gli elementi visivi sul parabrezza.

L’idea di un parabrezza AR è affascinante dal punto di vista tecnologico, certo, e permetterebbe di eliminare parte del cruscotto ma mantenere le informazioni rilevanti sempre disponibili. Resta da capire quanto costerà questo genere di implementazione, sia in dettaglio sia su larga scala; se è corretto dire che Apple è al lavoro su un’auto completamente elettrica, è altrettanto vero che al momento non sappiamo come sarà.