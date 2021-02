Aptera, l’elettrica fotovoltaica è già un successo: 7mila ordini raggiunti

L’auto elettrica a pannelli solari ha già raggiunto un grande successo grazie al numero di ordini raggiunto. Parliamo di Aptera, auto a zero emissioni a tre ruote che si avvicina sempre di più al debutto ufficiale. É il risultato di un progetto nato grazie ad una campagna di crowdfunding avviata dalla stessa azienda produttrice, che le ha permesso finanziamenti per un valore complessivo di 4 milioni di dollari.

Scommetto su un futuro ad energia solare puntando su Aptera, ha dichiarato Sandy Munro, uno dei massimi esperti del settore che crede fortemente nel progetto. L’industria ha un’ingegneria sempre più creativa come questa per progredire e sono contento di assistere Aptera in questo processo che la porterà alla produzione.

Il via agli ordini del nuovo veicolo è stato dato soltanto due mesi fa, ma nel breve periodo sembra che il numero di futuri acquirenti stia crescendo sempre di più. I numeri forniti da Aptera Motors sembrerebbero infatti confermare la tendenza. La stessa società ha comunicato il superamento delle 7.000 prenotazioni, per un volume d’affari di 250 milioni di dollari.

Non a caso dunque i dati fin ora registrati sottolineano la nuova e rapida tendenza all’evoluzione del mercato automobilistico verso i veicoli green. Per quanto riguarda la produzione, l’auto sarà costruita in uno stabilimento situato nella Sorrento Valley, nei pressi di San Diego, in cui saranno inevitabilmente utilizzate tecniche avanzate di stampa 3D e si lavorerà su materiali compositi e batterie di ultima generazione. Tuttavia, la società sembra essere intenzionata ad espandersi con la costruzione di nuovi stabilimenti anche in altri Paesi del mondo.

Oltre che per la presenza di pannelli solari, la Aptera si caratterizza per le sue tre ruote e per il suo design futuristico. La parte superiore della vettura è rivestita da 180 celle fotovoltaiche, per una superficie complessiva di 3 metri quadri. Nel dettaglio, la presenza dei pannelli garantisce di percorrere fino a 72 km senza dover ricaricare in condizioni di sole ottimali. Per quanto riguarda le prestazioni, secondo i dati stimati dalla società, offre una velocità massima di 177 km/h e uno scatto da 0 a 100 in 3,5 secondi. Tuttavia, Aptera viene proposta in 2 motorizzazioni, una da 135 cavalli e una da 203 cavalli, e in 4 tagli di batteria, 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh con autonomie complessive comprese tra i 402 e i 1.600 km. Prezzo della vettura a partire da 21.000 euro.