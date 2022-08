Va avanti lo sviluppo dell’auto elettrica a tre ruote con pannelli solari realizzata dalla startup Aptera. Nelle scorse ore, la stessa startup ha deciso di diffondere un teaser in cui vengono mostrati gli interni del veicolo.

Caratterizzato da una copertura in pannelli solari, il veicolo Aptera è disponibile in due versioni, con trazione anteriore o integrale, e un powertrain da 100 kW (trazione anteriore e 5,5 secondi nello 0-60 miglia orarie) o da 150 kW (trazione integrale e 0-60 miglia orarie in 3,5 secondi). La batteria è, invece, disponibile con capacità differenti, da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh. Con la batteria da 100 kWh, inevitabilmente più prestazionale, Aptera è in grado di coprire una distanza di 1.600 Km. Tuttavia, la copertura formata da 180 celle fotovoltaiche permette all’auto elettrica Aptera di raggiungere fino a 72 Km di autonomia al giorno sfruttando semplicemente la luce del sole.

Il teaser diffuso dalla startup americana ci mostra i nuovi interni del veicolo, finora rimasti sconosciuti. Al centro, il volante a cloche che si mostra come componente che attira maggiormente l’attenzione degli utenti. Dalle immagini si nota tuttavia un design minimalista dell’abitacolo, caratterizzato dalla presenza di uno schermo e di un ampio display centrale per il sistema infotainment. Per quanto riguarda i comandi fisici sembra che la startup abbia deciso di eliminarli quasi completamente: gli unici controlli fisici visibili sono i pulsanti al lato dello sterzo e la leva per regolarne l’altezza. Seduta piuttosto bassa, con gambe distese e passeggeri sdraiati leggermente all’indietro, tipica delle auto sportive.

Probabilmente ulteriori dettagli sul veicolo saranno diffusi da Aptera in occasione della condivisione delle informazioni sull’ultimo prototipo di pre-produzione. Occasione in cui scopriremo anche se il veicolo sarà portato in produzione entro fine anno. Non dimentichiamo che Aptera ha da poco ufficializzato il numero di prenotazioni ricevute per la sua auto a batteria e a energia solare. Un dato del tutto importante per la società grazie ad oltre 22.000 prenotazioni ricevute.