Aqua Metals è una società americana con sede in Nevada specializzata nella messa a punto di metodi di riciclo sostenibile per materiali preziosi, come metalli e altre materie prime; qualche giorno fa, tramite il proprio profilo Twitter, Aqua Metals ha annunciato di essere riuscita a riciclare idrossido di litio partendo dalla massa nera, che altro non è che una polvere ottenuta dalla triturazione della batteria stessa.

L’idrossido di litio svolge l’importante funzione catodica all’interno di una batteria e offre prestazioni superiori a quelle di alternative già viste sul mercato, come il carbonato di litio, e ciò significa che le batterie prodotte con idrossido di litio offriranno una maggior tenuta nel tempo, un aspetto che si traduce automaticamente in costi minori. Inoltre, il processo di estrazione dell’idrossido di litio messo a punto dalla società americana è applicabile anche alle batterie litio-ferro-fosfato, dove appunto recuperare il litio diventa di fondamentale importanza poiché si tratta del metallo più prezioso tra quelli utilizzati.

Ma come ha fatto Aqua Metal a ricavare il prezioso idrossido di litio dalla massa nera utilizzando metodi sostenibili? Ovviamente il sistema sarà a breve coperto da un brevetto, e l’intero processo viene svolto utilizzando quasi esclusivamente la corrente elettrica, senza necessità di forni o di grandi quantità di solventi chimici, tutti aspetti che vanno a beneficio dell’ambiente, e quindi di noi stessi.

“Riteniamo che Li AquaRefining (il nome del processo di riciclo messo a punto, ndr) sia al momento l’unica tecnologia di riciclo in grado di produrre idrossido di litio su larga scala – senza il bisogno di inquinare ulteriormente durante il processo. Crediamo che questa nuova scoperta avrà un grande impatto sull’industria delle batterie al litio nel Nord America.” ha detto il CEO di Aqua Metals, Steve Cotton.

Per il momento l’impianto di riciclo funziona solo per la messa a punto dell’intero sistema, ma la compagnia ha già in programma di iniziare la costruzione di un polo industriale dedicato al riciclo di batterie al litio in grado di riciclare 10.000 tonnellate di batterie all’anno.