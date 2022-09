Il mondo delle moto elettriche si sta preparando ad accogliere un modello di due ruote a zero emissioni unico nel suo genere: si chiama Arc Vector e non è soltanto una moto elettrica dallo stile unico, ma offre anche una gran quantità di feature futuristiche e quasi incredibili.

Arc Vector si basa su una struttura in fibra di carbonio che ha permesso agli ingegneri di Arc di massimizzare lo spazio rendendo la Vector quanto più leggera possibile: alla fine di tutti i lavori la bilancia recita 220 kg di peso, un risultato che la allinea con moto dalle prestazioni simili.

Sotto alle carene della Arc Vector troviamo un motore elettrico da 95 kW di potenza, pari a 127 cavalli, sufficiente a lanciare la moto alla velocità di 100 km/h in appena 2.9 secondi, toccando una velocità massima di 200 km/h. Grazie alla batteria a 399V e al caricatore DC la Vector assicura dei tempi di ricarica incredibilmente rapidi per il settore: si parla di più di 400 km di autonomia in appena 40 minuti di carica.

Ma il vero clou del progetto Arc Vector sta nella tecnologia integrata sulla moto: sulla Vector troviamo una interfaccia uomo-macchina mai vista prima su una moto, progettata sulla base della tecnologia utilizzata nei caschi dei piloti di jet da caccia – la grafica viene proiettata sulla visiera del casco, che può anche mostrare una vista da “specchietto retrovisore” quando la moto rileva la presenza di un veicolo nell’angolo buio del pilota. L’head-up display offre anche altre funzioni molto interessanti come informazioni sulle curve in avvicinamento, la forza G generata dalle accelerazioni e dalle frenate e tanto altro ancora.

Ma non è finita qui, perché Arc ha progettato Origin, una giacca da moto progettata per fornire al pilota un feedback tramite piccole vibrazioni, così da fornire informazioni a chi sta guidando la moto: si tratta di una tecnologia assolutamente unica, che promette un’esperienza motociclistica sempre più immersiva.

Il prezzo è ovviamente da capogiro, vista l’unicità del progetto: si parte da 90.000 sterline, circa 102.000 euro.