Arcimoto collabora con DHL: consegnerà 50.000 FUV

Arcimoto ha recentemente annunciato l’inizio di una partnership con DHL, per la consegna del Fun Utility Vehicle (FUV). Si tratta di una notizia di fondamentale importanza poiché, questa collaborazione, preannuncia il nuovo obiettivo che ha intenzione di raggiungere Arcimoto. Infatti, l’azienda – che inizialmente puntava alla realizzazione di 2.000 unità all’anno – ha deciso di ampliare la sua produzione. Le aspettative dell’azienda che ha sede ad Eugene, in Oregon, sono aumentate in maniera molto considerevole: Arcimoto vuole produrre 50.000 FUV all’anno.

Il nuovo progetto di Arcimoto è molto ambizioso dunque, trovare una soluzione facile e veloce per consegnare 50.000 veicoli ai clienti, è stato necessario. Proprio per questo motivo, è stata annunciata la partnership con DHL. Ovviamente, la compagnia di trasporti ha raccolto la sfida senza alcun problema. La nuova collaborazione apre molte porte ad Arcimoto e l’idea dell’azienda statunitense è molto simile a quella di Tesla. Infatti i suoi prodotti vengono venduti direttamente online e il consumatore non ha necessità di recarsi in un concessionario.

Oltre al numero di unità prodotte dall’azienda Arcimoto, è aumentato anche il prezzo dei FUV. Tuttavia, anche se si parte da un costo di 17.900 dollari rimane una delle “auto” elettriche più accessibili negli Stati Uniti. Le prestazioni del veicolo elettrico in questione sono molto simili a quelle di una moto elettrica non eccessivamente potente. Infatti, il FUV raggiunge una velocità massima di 120 km/h, passando da 0 a 100 in soli 7 secondi. Grazie alla batteria da 12 kWh, il piccolo veicolo ha un’autonomia di circa 100 km, mentre si raggiungono i 200 km di autonomia se si opta per la batteria da 20 kWh.

L’azienda offre anche il Deliverator, ossia un FUV monoposto con un ampio scompartimento perfetto per il trasporto merce in città e può trasportare sino a 160 kg. Ma non finisce qui, infatti Arcimoto ha prodotto anche una sorta di triciclo completamente elettrico per i vigili del fuoco. Questo mezzo di trasporto permette di tagliare il traffico e arrivare sul luogo dell’emergenza più velocemente e più facilmente, raggiungendo quindi anche i posti in cui i tradizionali veicoli di primo soccorso non possono arrivare.

L’azienda che produce veicoli elettrici, sta attualmente consegnando i suoi prodotti in California, Washington e Oregon e ha recentemente aperto un negozio a Key West, in Florida. La nuova partnership con DHL consentirà alla società di effettuare consegne in altri 48 Stati a partire dal prossimo anno, tra cui Alaska e Hawaii e iniziare con le consegne internazionali a partire dal 2022.