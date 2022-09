A partire dallo scorso 2012, Milano ha introdotto una zona a traffico limitato (ZTL) conosciuta con il nome di Area C; dedicata alla cerchia più centrale del capoluogo meneghino, l’Area C limita l’accesso alla Cerchia dei Bastioni ai veicoli più inquinanti.

Successivamente, analizzando il risultato ottenuto con Area C, la Regione ha deciso di introdurre nel 2018 un’area ancora più estesa denominata Area B. A differenza dell’Area C, la mega-ZTL è delimitata da 186 varchi elettronici, che fotografano, come in Area C, la targa dell’auto in ingresso e in uscita dai varchi stessi. Mentre per Area C è previsto un ticket per accedere, qualora la classe del veicolo sia “troppo inquinante”, per Area B non è ancora attivo un servizio di pagamento.

Le zone e gli orari

Ma quali sono le zone precise dedicate all’Area C e all’Area B? Tutte le informazioni sono sempre disponibili sul sito del Comune di Milano, ma per completezza abbiamo deciso di riportarle anche qui di seguito.

La delimitazione dell’Area C è semplice in quanto, come anticipato, segue la Cerchia dei Bastioni; da precisare che alcuni varchi sono esclusivamente dedicati ai mezzi pubblici, mentre la maggior parte è percorribile anche con veicoli destinati al trasporto di persone e merci. Area C è attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Non è attiva il sabato e nei giorni festivi.

L’area dedicata all’Area B è drasticamente più ampia e copre buona parte del capoluogo meneghino; più precisamente i varchi a disposizione sono 186 e coprono un’area molto ampia, da Molino Dorino fino a Rogoredo, da Bicocca fino a Lorenteggio. Non mancano eccezioni “fuori” dall’Area B classica, ad esempio anche Chiaravalle è inclusa, mentre tutto il lungo Viale di Alcide de Gasperi è escluso per consentire agli automobilisti di avvicinarsi il più possibile alla città e ai mezzi pubblici. Area B è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, festivi esclusi.

Il ticket di ingresso: come e dove pagare

Il modo più semplice è attraverso un semplice messaggio: se il proprio operatore telefonico è TIM, Vodafone o WINDTRE, è possibile infatti inviare un SMS al numero 48444, digitando il testo: “AREAC.targa”. Altri canali di acquisto sono autorimesse (convenzionate), tabaccherie, edicole, ATM point, bancomat, SISAL e tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A, PayPal. Infine, è possibile pagare con il servizio Telepass direttamente sul conto Telepass, grazie alla lettura della targa con il sistema di telecamere; per poter usufruire di questo sistema è necessario abilitare il servizio, online o tramite i Punto Blu o Telepass Point. In generale, il tariffario per l’Area C è il seguente:

Chi paga Importo Auto elettriche Gratis Auto ibride Gratis Scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici Gratis Veicoli che trasportano disabili o persone dirette al pronto soccorso Gratis Auto benzina, diesel, gas di non residenti in Area C 5 euro Auto benzina, diesel, gas di residenti in Area C 3 euro (dopo il 41esimo accesso. I primi 40 accessi sono gratis) Auto benzina, diesel, gas di chi parcheggia in strutture convenzionate 2 euro Chi è entrato senza ticket ma lo attiva dopo la mezzanotte del giorno successivo all’ingresso (entro 7 giorni dall’ingresso) 15 euro Accesso multiplo o ricarica del PIN associato alla targa 30 / 60 euro Autobus ed NCC Dettagli

Nessun pagamento è previsto al momento per Area B. Nessuno paga per l’accesso e non è possibile acquistare un biglietto dato che non è previsto alcun ticket: chi entra in Area B può usare i Bonus Giornalieri. Terminati i bonus, non sarà possibile accedere. I Bonus Giornalieri sono limitati e differiscono tra residenti e non residenti; per maggiori informazioni, riportiamo uno specchietto più dettagliato disponibile direttamente sul sito del Comune di Milano.

Chi non può entrare

Ogni ZTL ha il proprio regolamento da prendere in considerazione e, onde evitare spiacevoli sanzioni, consigliamo di controllare attentamente le limitazioni in essere. In ogni caso, considerata la vicina scadenza, riportiamo già ora le limitazioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° ottobre.

Area C:

Euro 2 benzina;

Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie;

gli Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con FAP after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4;

Euro 5 diesel.

Inoltre non possono accedere:

i veicoli e i complessi di veicoli superiori a 7,5 metri di lunghezza, esclusi quelli per cui sono previste deroghe;

i veicoli destinati al trasporto cose limitatamente alla fascia oraria 08:00-10:00.

Area B:

Euro 2 benzina;

Euro 4 diesel senza FAP;

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore;

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 5 diesel.

Chi entra gratuitamente

Entrano gratuitamente in Area C i veicoli che trasportano disabili (muniti di contrassegno) oppure persone dirette al pronto soccorso ospedaliero. L’accesso è gratuito per i veicoli elettrici, ciclomotori e motoveicoli (moto, tricicli e quadricicli). Le auto ibride invece devono rispettare delle caratteristiche precise:

classe M1 (propulsione elettrico-termica) con contributo emissivo ≤ 100 g/km:

classe M1 con contributo emissivo di CO2 >100 g/km, per i quali il pagamento decorrerà dal 1° ottobre 2022:

autoveicoli ibridi diversi dalle autovetture (ovvero le classi M2, M3, N1, N2, N3), per i quali il pagamento decorrerà dal 1° ottobre 2023.

Per verificare tutti questi valori è necessario consultare la Carta di Circolazione, ex libretto, e analizzare i campi J, V7 e V5; rispettivamente dedicati alla classe, al valore di CO2 e alle emissioni emissioni di particolato.

Chi deve pagare

Tutte le categorie non citate nei precedenti due paragrafi devono pagare il ticket per accedere all’Area C, in ogni caso è possibile verificare la propria classe di merito e il relativo, eventuale, pagamento sul sito ufficiale https://areac.atm-mi.it/Areac/IWeb/CercaClasse.aspx

Sanzioni

Cosa succede se varco un gate e mi dimentico di pagare? E se non posso varcarlo invece? Andiamo con ordine. Se vi siete dimenticati di pagare l’accesso fatto in Area C entro le h. 24 del giorno successivo, potete regolarizzare l’accesso ed effettuare il pagamento entro 7 giorni dall’ingresso acquistando e attivando un ticket da 15 €. Viceversa, se effettuate un ingresso in Area C (o Area B) con un veicolo inquinante la sanzione varia in base alla “gravità” delle vostre emissioni e la multa varia da 80 a 335 euro.

Sospensione Area C e Area B

Ciclicamente, in occasione degli scioperi dei Trasporti ATM, il Comune di Milano decide di sospendere temporaneamente il pagamento dei ticket per accedere alle ZTL; consigliamo quindi di controllare il funzionamento delle aree in caso di limitazioni al trasporto pubblico.

MoVe-In

A partire dal 1° ottobre 2021, il Comune di Milano ha aderito alla sperimentazione MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) per Area B; ovvero la ZTL che limita l’uso dei veicoli più inquinanti in ambito urbano.

Di cosa si tratta? MoVe-In è, a tutti gli effetti, una scatola nera installabile da parte di chi possiede un veicolo datato sottoposto alle limitazioni di circolazione. Il cittadino, per poter aderire alla sperimentazione, dovrà iscriversi alla piattaforma online e installare, come anticipato, una scatola nera che registrerà i chilometri effettuati. A seconda della classe inquinante del proprio veicolo, sarà possibile percorrere un numero limitato di km annui senza intercorrere in sanzioni. Il conteggio dei chilometri è effettuato tutti i giorni della settimana e 24 su 24.

Più in dettaglio, il sistema MoVe-In permette di percorrere fino a:

200 km/anno con una benzina Euro 0;

300 km/anno con una benzina o diesel Euro 1;

600 km/anno con un diesel Euro 2;

1.500 km/anno con un diesel Euro 3.

Che correlazione c’è tra Area B e MoVe-In? Semplice, dal momento che in Area B non son previsti ticket, gli automobilisti avranno un serie di ingressi annuali da utilizzare, forniti dal Comune o dal “tariffario” di MoVe-In.

Limitazioni future

Come sappiamo dal 1° ottobre 2022 saranno in vigore nuovi divieti di accesso, regole che si inaspriranno successivamente nel 2024, 2027 e 2029. Più in dettaglio, il Comune di Milano prevede di vietare in Area C:

Dal 1° ottobre 2024 Euro 3 benzina Euro 6 diesel A-B-C acquistate dopo il 31.12.2018

Dal 1° ottobre 2027 Euro 4 benzina Euro 6 diesel A-B-C acquistate prima del 31.12.2018

Dal 1° ottobre 2029 Euro 6 diesel D_TEMP Euro 6 diesel D

Dal 1° ottobre 2030 Euro 5 benzina



Agevolazioni

Parcheggiando in un’autorimessa convenzionata (qui l’elenco) è possibile ottenere sconti sul ticket di accesso ad Area C: l’ingresso per i non residenti scende a 3 euro. Importanti agevolazioni sono previste anche per i veicoli di interesse storico dotati di specifico tagliando, maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Milano.

Credits: Wilhelm Gunkel via Unsplash

Domande comuni

Come si attiva il ticket per l’accesso ad Area C?

L’attivazione è contestuale all’acquisto negli sportelli dedicati citati all’inizio di questo articolo, come parcometri, edicole, tramite Lottomatica, tramite SISAL, PayPal, Telepass e con SMS.

Quando va attivato il ticket?

Nella giornata in cui si accede all’Area o al massimo entro le ore 24:00 del giorno successivo. Discorso differente per le tariffe agevolate, tipo autorimesse, che devono essere attivati entro la mezzanotte del giorno stesso.

Che differenza c’è tra Area C e Area B?

Le due ZTL differiscono per tipologia di accesso e di dimensione; mentre Area C è limitata alla Cerchia dei Bastioni, l’Area B include una zona decisamente più ampia.

Le auto ibride pagano l’Area C e in Area B?

Per le auto ibride è necessario controllare il grado di emissioni riportato sulla Carta di Circolazione, a seconda della classe di emissione sarà disponibile una tariffa differente.

Le auto elettriche entrano gratis in Area C?

Le auto elettriche non devono pagare alcun ticket, l’ingresso è sempre gratuito.

Non ho un’auto compatibile con le regole ma non voglio usufruire dei mezzi pubblici, come faccio?

Semplice, se la stagione lo permette, utilizzare un dispositivo di micromobilità. Il mercato offre numerose opportunità, dalle e-bike fino ai monopattini elettrici.

Incentivi

Se la vostra auto non rientra nelle numerose limitazioni imposte dal Comune di Milano e siete alla ricerca di una nuova auto più green, ricordiamo che sono sempre disponibili gli ecoincentivi regionali e governativi. Inoltre, se volete un’idea generica sulla tipologia di elettrica da acquistare intorno ai 20mila euro, vi consigliamo di leggere questo approfondimento.