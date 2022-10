Il Comune di Milano ha introdotto da qualche giorno le nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli a combustione interna con la nascita della nuova Area B, la ZTL che di fatto copre l’intero comune lombardo; la decisione è risultata impopolare a una certa categoria di lavoratori, specialmente quelli abituati a entrare in città con furgoni o mezzi da lavoro per poi uscirne la sera, ma non solo – anche le forze dell’ordine, come Polizia, Carabinieri e Polizia Locale, si stanno trovando in difficoltà a causa dei nuovi divieti.

Area B vieta l’ingresso in città ai veicoli a benzina classificati come Euro 2, e ai diesel classificati Euro 4 e 5, ed è facile immaginare come i veicoli che rientrano in queste categorie siano ancora ampiamente utilizzati in Lombardia, anche tra Polizia e affini: che fare, quindi, quando sono le tue stesse forze dell’ordine a non poter circolare a causa dei divieti imposti dal comune?

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sembra irremovibile sulla decisione presa, sottolineando ancora una volta come non saranno previste deroghe di nessun tipo, soffermandosi per l’appunto sul problema della Polizia:

“Le forze dell’ordine non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ed è chiaro che se noi partiamo con le deroghe, non finiamo più. L’Ecopass dopo 2 anni aveva ancora il 90% di deroghe; questi processo portano nel tempo a una riduzione del traffico, ma ad oggi non stanno ancora portando grandi miglioramenti anche perché ci sono ancora i 50 giorni di ingressi liberi.”

Problemi anche con i sindacati del settore dei trasporti pubblici, dopo il recente (11 ottobre) sciopero di ATM: i lavoratori del servizio di trasporti pubblici milanesi lamentano sempre più frequenti episodi di aggressione durante le ore di servizio, e chiedono giustamente un aumento della sicurezza – che sarà un po’ difficile da ottenere, se persino la Polizia Locale rimane appiedata a causa dei divieti dell’Area B.