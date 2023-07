Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha presentato in giunta una nuova delibera che prevede l’aumento del costo del ticket di ingresso nell’Area C, la zona a traffico limitato del centro della città. Secondo la proposta, il costo dell’ingresso dovrebbe passare da 5 a 7,5 euro, mentre per i mezzi di servizio e i residenti all’interno dei Bastioni, la tariffa scontata dovrebbe passare da 2 a 3 euro dopo i primi 40 ingressi gratuiti. Inoltre, gli orari dell’Area C saranno estesi, rendendola attiva tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. L’aumento delle tariffe dovrebbe entrare in vigore in autunno, mentre l’ampliamento degli orari sarà approvato successivamente con il nuovo piano generale del traffico urbano entro l’inizio del 2024.

Attualmente, il Comune di Milano segnala che tra 80.000 e 100.000 veicoli entrano nell’Area C ogni giorno, e meno della metà di essi paga il ticket di ingresso. Le auto elettriche e ibride plug-in, insieme a tutti i veicoli con emissioni inferiori a 100 g/km di CO2, rimarranno esenti dal pagamento del ticket.

La delibera comprende anche nuove regole per la sosta sulle strisce blu: le tariffe rimarranno invariate, ma le fasce orarie saranno estese (in alcune zone fino alle 13:00 e in altre fino alle 19:00) e la zona di copertura sarà ampliata per includere quartieri di Milano attualmente non interessati.

Le decisioni del sindaco Sala hanno come obiettivo principale la riduzione del tasso di motorizzazione di Milano, attualmente di 49 auto ogni cento abitanti. Il sindaco ha dichiarato che è necessario avere il coraggio di ammettere che ci sono troppe macchine in città e si impegna a lavorare per ridurre il numero a 40 auto ogni cento abitanti entro i prossimi dieci anni. A Parigi, Londra e Berlino il numero di auto per abitante è di 36, a Barcellona 41, a Vienna e Stoccolma sono 38.