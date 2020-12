Ariel Nomad R, 335 cv di pura adrenalina

La Ariel Nomad non è un’auto per tutti; tralasciando l’assenza di quasi qualunque comfort tipico delle auto moderne, la Nomad è un’auto davvero intensa da guidare. Fino ad oggi, la Nomad era dedicata all’off-road, all’avventura lontana dalle strade asfaltate, ma l’arrivo della nuova Nomad R cambierà tutto questo, grazie alla sua configurazione spiccatamente stradale.

Il motore della Ariel Nomad R proviene da Honda, è lo stesso motore a 4 cilindri da 2.0 litri utilizzato sulle Honda Civic Type R tra il 2015 e il 2017, al quale è stata aggiunta una turbina grazie al quale la potenza sprigionata sale a ben 335 cavalli, con 329 Nm di coppia.

Delusi dalle specifiche tecniche del motore? Aspettate, perché la Nomad ha il suo punto di forza in un altro aspetto, il peso. Pensate che il modello off-road a cui si ispira questa Nomad R – di cui ad oggi non è stato comunicato il peso ufficiale – pesa solo 670 kg, per cui ci aspettiamo un dato simile anche sul modello stradale. Il risultato di questa combinazione tra 335 cv e un peso così ridotto è strabiliante: la Nomad R fa da 0 a 100 in solo 2.9 secondi. La velocità massima, limitata anche dai rapporti utilizzato per il cambio manuale a 6 rapporti, è di 195 km/h, con trazione posteriore e un differenziale a slittamento limitato.

A giudicare dalla reazione di Henry Catchpole, che ha testato la Ariel Nomad R nel video che vi riportiamo in calce, l’auto dev’essere unica da guidare: grazie alla posizione molto bassa vicina a terra e alle sospensioni con un’ampia escursione, la tenuta di strada è altissima e la Nomad R spinge fuori da ogni curva, a qualunque regime. In apertura del video si parla di quelle auto a cui pensi subito appena ti svegli, voglioso di guidare: ecco, la Nomad R è un’auto che non ti farebbe nemmeno andare a dormire, regalandoti continue scariche ti adrenalina a ogni curva.

Purtroppo per noi, è prodotta in una tiratura molto limitata – appena 5 esemplari – ed è proposta al prezzo di 77,400£, circa 85,000 €.