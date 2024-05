Fasto sbarca in Italia, permettendo a tutti di diventare moto-tassisti

Fasto, il nuovo servizio di trasporto che sta facendo discutere da qualche giorno a questa parte, è finalmente arrivato in Italia, precisamente a Milano e Napoli, con dei piani di espansione già pronti per conquistare la bella Firenze.

Quest'app innovativa permette di chiamare un taxi su due ruote, ovvero uno scooter, tramite un'applicazione disponibile sia per Android che per iOS. In questo modo, i clienti possono raggiungere la loro destinazione velocemente e a costi inferiori rispetto ai taxi tradizionali.

L'app per i clienti offre la possibilità di visualizzare il percorso, prenotare in tempo reale, o per un'ora specifica, vedere i prezzi in anticipo dei vari moto-tassisti e pagare direttamente dalla piattaforma, oltre a monitorare gli spostamenti in tempo reale. Gli utenti possono scegliere tra uno scooter classico o una versione elettrica, denominata Fasto Eco.

Dall'altro lato, l'app per i driver offre una grande opportunità per chi possiede uno scooter e desidera guadagnare offrendo un servizio di trasporto. Per diventare un moto-tassista di Fasto, i requisiti includono: un veicolo registrato e assicurato, una patente di guida, l'applicazione installata su un dispositivo mobile e un certificato KA, ottenibile attraverso la Motorizzazione Civile previa verifica dei requisiti psicofisici e il superamento di un esame teorico. Fasto richiede, ovviamente, che i suoi driver siano maggiorenni.

Una volta che i driver hanno completato la registrazione su Fasto, e ottenuto la verifica dei documenti, sono liberi di iniziare a lavorare seguendo orari flessibili. Il sistema di pagamenti è gestito direttamente dall'app, che garantisce regolarità e trasparenza nelle transazioni, con trasferimenti fino a tre volte alla settimana.

Il successo di Fasto si sta già consolidando in diverse nazioni, e l'arrivo del servizio in Italia ha sollevato parecchia curiosità, oltre ovviamente alle solite critiche da parte dei tassisti tradizionali.

Questi ultimi, difatti, sono preoccupati per le implicazioni su un settore già molto competitivo. La presenza di Fasto nelle città italiane è stata supportata da una campagna promozionale parecchio aggressiva, la quale includeva una campagna social capillare per presentare il lancio del servizio a Milano e a Napoli.

Nonostante alcune difficoltà tecniche nel sito ufficiale, con le sezioni relative alle città attive e alla newsroom che necessitano di miglioramenti, l'interfaccia utente delle due app, e la documentazione, sono già disponibili in italiano, facilitando l'accesso e l'utilizzo da parte degli utenti nostrani.

Con una modalità di trasporto conveniente e flessibile, Fasto rappresenta un'avanguardia nel panorama dei servizi di trasporto urbano. Resta da vedere come il mercato italiano risponderà a lungo termine a questa innovazione e quali saranno le prossime mosse della compagnia per consolidarsi e espandersi ulteriormente nel nostro paese.