Arriva Nilox M1, il nuovo monopattino con le frecce

Dopo avervi raccontato degli 8 nuovi modelli di eBike presentati ieri, oggi vi raccontiamo del nuovo monopattino elettrico presentato da Nilox: si chiama M1, ed è stato progettato integrando le migliori tecnologie disponibili sul mercato, al fine di migliorare il confort di guida e la sicurezza durante la marcia.

Il nuovo Nilox M1 è tra i primi monopattini elettrici in Italia ad essere dotato di indicatori di direzione nella parte posteriore; potrà sembrare una piccolezza, ma le frecce a LED integrate da Nilox sul nuovo M1 svolgeranno senza dubbio un lavoro prezioso nel traffico caotico delle grandi città in cui i monopattini vengono utilizzati principalmente. Per migliorare ulteriormente la sicurezza durante la marcia, Nilox ha scelto di installare sul manubrio dell’M1 delle manopole fluorescenti, così che si possa essere più visibili nelle ore notturne.

Il manubrio, oltre alle nuove manopole, è stato completamente rinnovato con un design accattivante che integra ancora meglio il display che fornisce le informazioni tecniche più importanti; sul nuovo modello il display sarà anche in grado di comunicare al guidatore eventuali problemi tecnici del monopattino, così che si possa contattare l’assistenza sapendo già qual è il problema, riducendo nettamente i tempi di intervento.

Tra le feature di spicco del nuovo Nilox M1 troviamo anche il Cruise Control, funzione che permette di impostare una velocità di crociera preferita e di mantenerla finché non verrà toccato il freno, e l’integrazione di una nuova chiave NFC replicabile su smartphone: in sostanza, dopo l’accensione del monopattino, bisognerà comunque sbloccarlo passando questa chiave in corrispondenza del tasto on/off.

Il nuovo Nilox M1 è spinto da un motore da 350W di potenza ed è in grado di assicurare circa 25 km di autonomia; il rilascio sul mercato è previsto nel mese di novembre, in colorazione Matte Black + Flash Lime, mentre successivamente è prevista una versione Dark Grey + Petrol Blue. Il prezzo di lancio è di 399,95 €.