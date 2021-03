Arriva Polydrop P17A, la roulotte per le auto elettriche

Sembrano esserci buone notizie per tutti coloro i quali hanno scelto di acquistare un’auto elettrica e che, allo stesso tempo, amano il campeggio. Infatti, è stata ideata una roulotte dal design altamente aerodinamico e dal peso molto leggero, grazie alla quale sarà possibile non eccedere nei consumi energetici dell’auto elettrica. Il team che ha messo a punto la Polydrop P17A Zero Emission Travel Trailer – questo il nome della roulotte – ha studiato nel dettaglio la maniera più efficace per risparmiare e, soprattutto, accumulare quanta più energia possibile. Dunque, sembrerebbe che la particolare roulotte sia provvista di pannelli solari.

La Polydrop P17A Zero Emission Travel Trailer può tranquillamente ospitare tre tagli di batterie differenti. Infatti, oltre alla batteria standard da 2,4 kWh, la quale è posizionata al di sotto del pavimento della roulotte, vi è anche la possibilità di optare per una batteria da 4,8 kWh – al prezzo di 2.000 dollari in più – oppure per quella da 12 kWh, che ha un costo di 8.000 dollari in più. Tuttavia, oltre a poter scegliere batterie differenti, è possibile anche scegliere due diverse tipologie i pannelli solari. Infatti, sono a disposizione pannelli da 260 watt ma – con un costo aggiuntivo di 800 dollri – è possibile equipaggiare la roulotte con pannelli solari da 520 watt.

La P17A è acquistabile ad un prezzo che parte dai 24.990 dollari (dunque circa 20.000 euro) sino ad arrivare – con batteria e pannelli solari più grandi – ad un costo di 33.790 dollari. Tuttavia, il prezzo potrebbe alzarsi ulteriormente nel momento il cui, il cliente, decide di aggiungere una cucina (in tal caso il prezzo aggiuntivo sarebbe di 1.850 dollari) oppure un sistema bluetooth grazie al quale sarà possibile riprodurre la musica senza fili (costo di 500 dollari). Dunque, nel momento in cui il cliente che decide di acquistare la P17A sceglie di aggiungere tutti gli “optional”, si può arrivare ad un costo totale che può superate i 36.000 dollari.