Telepass ha presentato il nuovo dispositivo Telepass Next, nato grazie alla collaborazione con Generali; il nuovo dispositivo si sostituisce al normale Telepass e permette di usufruire di tanti servizi digitali pensati per rendere la vita quotidiana più semplice.

Grazie a Telepass Next sarà possibile pagare il pedaggio autostradale – ovviamente – ma anche i parcheggi delle strisce blu, il bollo auto e tanto altro ancora: inoltre, per nell’ottica di rendere la vita quotidiana sempre più semplice, Telepass Next può essere anche utilizzato per aprire il proprio cancello di casa.

Per svolgere questa funzione, Telepass Next integra le soluzioni 1Control che permettono di aprire cancelli e serrande senza necessità di utilizzare il telecomando dedicato: il dispositivo può memorizzare fino a 4 segnali diversi per cancelli e porte, e si attiva tramite il segnale GPS senza bisogno di premere tasti o utilizzare applicazioni – sarà sufficiente avvicinarsi al cancello con Telepass Next installato per farlo aprire.

La filosofia dietro un prodotto innovativo come Telepass Next ha reso questa collaborazione un passo quasi naturale verso il perseguimento del nostro obiettivo: innovarci e migliorare costantemente per rendere l’arrivo a casa un’esperienza sempre più smart, che copra le esigenze degli utenti a 360 gradi. Con l’arrivo di Telepass NEXT infatti, Telepass e 1Control danno ai propri clienti la possibilità di un accesso ancora più comodo, poiché integrato in un sistema che consente di effettuare anche altre operazioni in maniera rapida, sicura ed efficace, il tutto senza staccare le mani dal volante della propria automobile. Lo stesso concetto che è alla base del nostro lavoro quotidiano: trovare soluzioni che semplifichino al massimo la vita delle persone, facendo diventare l’utilizzo della tecnologia un‘abitudine quotidiana.

Ha commentato così Francesco Sarasini, CEO di 1Control, dopo l’annuncio della collaborazione con Telepass.

Non è la prima volta che l’azienda bresciana stringe accordi importanti con il mondo automotive, e anzi può già vantare partner come Maserati, oltre a partner di tipo tecnico come Silca e Pilomat.