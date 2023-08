Non è la prima volta che affrontiamo questo argomento, già nei mesi scorsi abbiamo riportato qualche notizia in merito ma sembra che la situazione non sia affatto migliorata. Dopo il furto dei catalizzatori, elementi ricchi di materiali pregiati, ora sembra davvero che sia arrivato il turno delle batterie delle ibride.

Questo trend è stato confermato dai numerosi episodi di furti di batterie di auto ibride, con i primi casi registrati soprattutto nelle regioni del Lazio e della Campania. I ladri mirano a pezzi di grande valore da vendere sul mercato nero, come i sistemi d’infotainment, i fari a LED e, ora, le batterie al litio. Una scoperta che non sorprende, considerato che il valore di una batteria di un’auto ibrida può arrivare anche a 10mila euro.

Uno dei casi più recenti si è verificato a Verona, qualche giorno fa, quando la Polizia ha arrestato due cittadini moldavi per tentato furto aggravato in concorso. Un residente aveva segnalato la presenza di due giovani che stavano cercando di rubare da un’auto. I due ladri hanno tentato di fuggire a bordo di un’altra auto, ma sono stati bloccati dagli agenti. Sono stati trovati in possesso di pinze, torce, tronchesi, guanti, arnesi da scasso e vari utensili da meccanico.

Durante gli accertamenti, la polizia ha scoperto che l’auto presa di mira dai ladri montava una batteria del valore di circa 8.000 euro, che era proprio l’oggetto del furto pianificato. Gli strumenti rinvenuti dimostrano che i malviventi avevano intenzione di svitare i connettori di ancoraggio della batteria dal telaio della vettura.

Questi episodi evidenziano la crescente preoccupazione riguardante la sicurezza delle batterie al litio delle auto ibride e la necessità di adottare misure di protezione per prevenire furti di questo tipo. Mentre per i sopracitati catalizzatori alcuni brand si sono “inventati” una sorta di sigillo necessario a tracciare i componenti, per le ibride al momento non ci sono novità. Non è da escludere che qualche produttore decida di blindare maggiormente i sistema di aggancio, un po’ come avviene su alcune centraline.