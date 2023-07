E-GAP, il servizio di ricarica rapida on-demand per veicoli elettrici disponibile nelle più grandi città, ha presentato E-GAP FAST ovvero una colonnina di ricarica che non richiede la presenza di una infrastruttura di rete ma che può essere posizionata, potenzialmente, in ogni luogo.

E-GAP FAST è una colonnina off-grid che permette la ricarica rapida con una potenza massima di 120 kW, su un massimo di due veicoli, o a 22 kW su un massimo di cinque. La potenza di picco è di 230 kW, suddivisa su un massimo di sette punti di ricarica grazie alla presenza di una batteria interna da 200 kWh, dalla quale attinge per ricaricare le auto off-grid.

Questa soluzione è l’ideale per quei luoghi dove non è possibile collegare alla rete le colonnine di ricarica tradizionali. Inoltre, la facilità di installazione evita costose opere di ammordernamento o rifacimento stradale. Progettata da Pininfarina, la colonnina FAST vanta due enormi display per l’interazione con l’utente e la proiezione di immagini e video, anche a scopo commerciale.

Eugenio de Blasio, Fondatore e Presidente di E-GAP, ha commentato positivamente questa nuova soluzione. Con E-GAP FAST, l’azienda offre una risposta innovativa alle esigenze di ricarica rapida per veicoli elettrici in contesti in cui la potenza elettrica disponibile è limitata.