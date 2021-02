Askoll NGS3 by Helmo Milano, lo scooter elettrico tutto italiano

Il nuovo scooter NGS3 by Helmo Milano nasce grazie alla collaborazione tra Askoll, il produttore italiano di scooter elettrici che spopolano nelle più grandi città del nostro paese, ed Helmo Milano, una compagnia impegnata nella produzione di caschi da scooter per il pendolare cittadino.

Il design delle grafiche di questo scooter in edizione limitata è stato realizzato da Rodolfo Frascoli, rinomato designer italiano che ha firmato diverse moto e scooter durante i 25 anni di carriera, tra cui modelli particolarmente famosi come la Moto Guzzi Stelvio, lo scooter Gilera Nexus e diversi modelli di Triumph; il nuovo Askoll NGS3 by Helmo Milano è dotato di un motore elettrico brushless da 2700W di potenza, in grado di erogare una coppia massima di 130 Nm con una velocità massima di 66 km/h, più che sufficienti per affrontare al meglio il traffico cittadino. Sotto alla sella, l’NGS3 di Askoll nasconde una coppia di batterie al litio da 2820 Wh complessivi, facilmente removibili per una ricarica più semplice.

La dotazione del nuovo Askoll NGS3 by Helmo Milano è completata infine da un bauletto con finitura nero opaco fissato come di consueto sulla parte posteriore, così da permettere il comodo trasporto del casco Helmo Milano EOS4 Seasons incluso nel prezzo di vendita.

Le due compagnie ci tengono a sottolineare come questa collaborazione non sia un semplice esercizio di stile e design, ma piuttosto un tentativo di diffondere ulteriormente l’idea di una mobilità elettrica, quindi più sostenibile e compatibile con i ritmi e le necessità di una grande città. Per guidare l’Askoll NGS3 serve la patente A o la patente B dato che la potenza del motore è superiore a quella di un normale scooter 50cc; il prezzo di vendita è fissato a 4,490 €, con l’edizione limitata by Helmo Milano che sarà prodotta in solo 999 esemplari.