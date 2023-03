Il programma di MiMo 2023 – Milano Monza Motor Show -, una manifestazione motoristica internazionale che avrà luogo all’Autodromo di Monza il prossimo 16-18 giugno (qui il nostro approfondimento), sarà estremamente vario con largo spazio alla mobilità elettrica, alle supercar, alla Indy Autonomous Challenge e, naturalmente, ai club e associazioni.

La lista dei club presenti non è ancora stata pubblicata; tuttavia, possiamo già anticipare che sarà presente l’Associazione MX-5 Italia con un evento dedicato a tutti i possessori e appassionati della piccola roadster che ha conquistato il mondo con il suo design e la sua dinamica di guida divertente.

Il programma prevede:

arrivo ore 10:00 presso Villa Reale del Parco di Monza dove verrà servità una colazione estiva (l’orario potrebbe cambiare nelle prossime settimane);

passaggio all'interno dei paddock dell'Autodromo con sosta in una zona riservata esclusivamente alle Miata;

parata sul circuito ovale di Monza con passaggio sulle storiche sopraelevate.

Tutta la carovana sarà seguita da un fotografo professionista che immortalerà le auto e i loro proprietari in azione, in questo esclusivo evento. Terminata la parata, le vetture potranno essere parcheggiate in una zona dedicata esclusivamente alle MX-5. Per maggiori informazioni consigliamo di visitare il sito ufficiale di MX5italia dove troverete dettagli sulla quota di accesso e sul modello di iscrizione. Il numero massimo di partecipanti è di 50 vetture, in ordine temporale di iscrizione.

Ricordiamo che l’evento principale di MiMo 2023 è gratuito e non è prevista alcuna quota di acceso; saranno presenti numerose attività su prenotazione, pertanto, all’apertura dei test drive, consigliamo di prenotarsi direttamente sul sito ufficiale. Con oltre 50 marchi di costruttori, una zona dedicata alle auto elettriche e al loro sistema di ricarica e la partecipazione di numerosi club, MiMo 2023 è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, grandi e piccoli!