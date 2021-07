Astinenza da benzina? Ci pensa Ford con un profumo per le auto elettriche

Le vetture elettriche oltre ad essere estremamente silenziose non emettono odori di alcun genere, risultando pulite e profumate come un’auto appena lavata ed è forse proprio per questo motivo che Ford ha deciso di presentare una fragranza dedicata alla benzina. Per essere più precisi, in un recente sondaggio di Ford è emerso come l’odore di benzina sia uno degli elementi che mancherà di più a tutti coloro che passeranno all’elettrico.

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Presentata al Goodwood Festival of Speed 2021, la fragranza “Mach-Eau” racchiude al suo interno note che ricordano l’odore della gomma e del mondo animale, come riferimento al patrimonio Mustang (da cui deriva la famosa Coupé sportiva e il SUV a ruote alte elettrificato).

Qualora foste interessati abbiamo una cattiva notizia per voi: la fragranza non è ancora in vendita e forse non lo sarà mai. Si tratta infatti di un’iniziativa che sta portando avanti il marchio dell’Ovale Blu per sfatare i miti sulle auto elettriche e convincere quindi sempre più persone a convertirsi all’elettrico. In ogni caso, qualora venisse proposta sul mercato, siamo sicuri che riscuoterebbe un certo successo; in fin dei conti son sempre più gli automobilisti che decidono di personalizzare il proprio veicolo per renderlo esclusivo. Anche di recente abbiamo assistito all’introduzione di funzioni legate alla creazione di rumore artificiale, simile a quello presente nelle vetture endotermiche.

Per realizzare il profumo, Ford ha collaborato con la società Olfiction che è partita da un’analisi dettagliata delle sostanze chimiche che vengono emesse all’interno dell’abitacolo. Da questo studio è emerso come l’odore del benzaldeide insieme a molti altri siano spesso presenti nelle vetture endotermiche; questi, mescolati con ingredienti come blue ginger, lavanda, geranio e legno di sandalo, hanno dato vita al Mach-Eau.

Mach-Eau, sarà quindi la fragranza perfetta per tutti gli appassionati più nostalgici che decideranno di acquistare la nuova Mach-E GT; la coupé elettrica a ruote alte caratterizzata da un doppio motore, una potenza di quasi 500 Cv e un’autonomia vicina ai 500 km. La commercializzazione della Mach-E GT è prevista per i prossimi mesi ad un prezzo base di circa 74mila euro.