Aston Martin, a Pebble Beach con un’ibrida in anteprima mondiale

Il produttore inglese a Pebble Beach celebrerà i 70 anni di presenza negli Stati Uniti con un modello assolutamente esclusivo. Sono stati necessari due anni prima che Aston Martin riuscisse a trasformare la Valhalla in un’auto completa; annunciata nel giugno del 2019, la hypercar ibrida ha debuttato nella sua forma definitiva solo al Gran Premio di Silverstone del 2021.

Si tratta di un bolide ibrido da quasi 1000 cavalli, 950 per l’esattezza, con 1000 Nm di coppia e sarà mostrato Oltre Oceano al Concorso di Eleganza di Pebble Beach. In questa fantastica cornice, simile a quella che prende vita a Cernobbio nel mese di maggio, Aston Martin porterà praticamente ogni modello attualmente disponibile in commercio assieme ad un’anteprima mondiale.

L’identikit della misteriosa Aston Martin attesa al debutto il prossimo 12 agosto è assolutamente sconosciuto, ma alcune immagini rilasciate in anteprima lasciano intendere che potrebbe trattarsi della AMR Pro della Valhalla, ovvero la variante omologata esclusivamente per la pista. Sconosciute le specifiche tecniche anche se il produttore potrebbe intraprendere la medesima strada scelta con Valkyrie e rimuovere l’unità ibrida per risparmiare ulteriormente peso. Se l’ipotesi venisse confermata, Valhalla potrebbe rimanere con il solo propulsore endotermico V8 biturbo da 4 litri e 750 Cv.

Come anticipato, a Pebble Beach Aston Martin esporrà tutti i modelli attualmente in produzione: dal SUV DBX sino alla Vantage; presenti inoltre anche le vetture più iconiche del marchio come la DB5 Continuation, replica speciale di James Bond prodotta in 25 esemplari, con tutti i gadget che contraddistinguevano la DB5 di 007. La vettura è attesa al debutto anche nel nuovo titolo “No time to die”, un attesissimo film della saga più famosa al mondo, che sarà contraddistinto dal più alto numero di Aston Martin impiegate.