Aston Martin DB9 Volante: esemplare del 2007 è all’asta

Grazie al suo carattere sportivo e alla sua indiscussa eleganza, l’Aston Martin DB9 Volante si è aggiudicata il titolo “granturismo assoluta”. Ebbene, l’auto in questione – che ha percorso solamente 32 mila km – è stata messa all’asta.

Si tratta di un’opportunità che potrebbe far gola ai molti appassionati dell’automobilismo così come ai più grandi collezionisti di auto. Infatti, lo spettacolare esemplare dalla Aston Martin DB9 Volante del 2007 è apparsa sul catalogo di vendita di Bring a Trailer, famoso sito web di aste online.

Le condizioni dell’auto del marchio britannico sembrano essere perfette anche perché sembrerebbe che il veicolo abbia percorso solamente alcune decine di migliaia di km. Molto probabilmente, viste le caratteristiche dell’auto – personalizzata anche con un kit specifico e finiture messe a punto da una grande azienda quale Mansory – DB9 Volante potrebbe essere acquistata da un appassionato del British Luxury.

Minigonne laterali personalizzate, paraurti anteriori e posteriori e cerchi da 20 pollici – che donano alla vettura un aspetto decisamente accattivante – sono tutti elementi che fanno parte del kit realizzato da Mansory e non è mancata una recente revisione che ha permesso l’installazione di un nuovo modulo di chiusura e apertura della capote. Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto esterno, se confrontata con il modello di serie, l’Aston Martin DB9 Volante presenta un assetto ribassato di 25 mm.

Gli interi dell’Aston Martin, invece, sono caratterizzati da rivestimenti in pelle di colore marrone chiaro con la presenza di alcuni inserti in carbonio sulla consolle e sulle portiere. Rilevatore radar e impianto stereo del marchio Linn sono altre caratteristiche che danno all’auto una mancia in più. La DB9 Volante è provvista di un motore V12 da 5,9 litri che eroga 45o CV di potenza e 570 Nm di coppia, ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h nell’arco di 4,9 secondi.

Nonostante le prestazioni eccezionali di quest’auto, la casa automobilistica ha voluto incrementarle ulteriormente passando da 450 a 470 CV e da 570 a 600 Nm di coppia. Una successiva modifica ha permesso, nel 2013, di avere un’auto – che oggi ha un costo di circa 35.000 dollari – con 510 CV e 620 Nm di coppia alla quale si è aggiunta una diminuzione del peso pari a 45 kg in meno.