Lo scorso mese di giugno Aston Martin ha rilasciato l’ennesimo breve video di anticipazione della sua supercar chiamata Valhalla, generando una forte curiosità anche grazie al design aggiornato e alla notizia relativa alla cavalleria dell’auto, pari a 937 cavalli.

Purtroppo di questi tempi quasi nessuna casa automobilistica riesce a rispettare le tempistiche previste, e così come abbiamo già visto nel caso dell’Aston Martin Valkyrie, anche la supercar Valhalla è slittata in avanti e la si attende nel 2024: oggi le consegne della Valkyrie sono lentamente iniziate il che significa che presto o tardi la produzione potrà concentrarsi più seriamente sulla Valhalla.

Oggi l’auto, dopo un’iniziale produzione di 500 esemplari, è prevista in 999 esemplari al prezzo di circa 800,000 $ ciascuno – anche se i primi esemplari erano stati venduti tutti in poche settimane a un prezzo di più di 1 milione.

Per quanto riguarda il motore, una recente intervista di MotorTrend ha svelato un’informazione molto interessante: durante uno dei recenti test, il V8 twin turb da 4.0 litri supportato da un sistema elettrico da 150 kW è stato in grado di produrre un totale di 1012 cavalli (812 + 201), una notizia che farà sicuramente sorridere di piacere e di attesa i 999 fortunati che ne stanno attendendo una.

Al momento sembra che la configurazione della Valhalla preveda un motore elettrico aggiuntivo su ognuna delle due assi, ma il capo dello sviluppo della Valhalla, Carlo Della Casa, afferma che la compagnia sta lavorando alla possibilità di integrare 2 motori elettrici sull’asse anteriore dell’auto, così da permettere all’auto di fare una ripartizione della coppia più precisa e raffinata (torque vectoring); ad oggi una decisione non è ancora stata presa ma è solo questione di poche settimane. La trasmissione sarà gestita tramite un cambio a 8 rapporti con doppia frizione, si tratta del primo cambio di questa tipologia integrato in una Aston Martin.

“Stiamo dando vita a un nuovo segmento che è sia supercar sia hypercar, una via di mezzo che non è un compromesso. Si può guidare in modo molto comodo e passare subito a una modalità da corsa abbassando le sospensioni e aumentando la deportanza. E’ una supercar con prestazioni da hypercar, e il pilota sarà molto coinvolto anche a basse velocità. Sarà un’auto speciale da guidare, sarà esaltante anche a 70 o 100 all’ora.” ha detto Carlo Della Casa di Aston Martin.