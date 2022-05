Qualche giorno fa lo youtuber 19Bozzy92 ha avuto la fortuna di immortalare la Aston Martin Valkyrie durante i test al circuito del Mugello: non è la prima volta che che l’hypercar inglese viene immortalata in pista, ma sentire l’urlo pazzesco del V12 aspirato Cosworth è sempre molto emozionante.

Sono ormai diversi anni che si parla della Aston Martin Valkyrie: svelata per la prima volta nel 2017, quest’auto rappresenterà la massima espressione tecnica del marchio inglese. Sarà prodotta in una tiratura limitata a 150 esemplari, già tutti venduti ad altrettanti fortunati alla cifra da capogiro di 3,1 milioni di euro cadauna, a cui bisognerà aggiungere il prezzo delle personalizzazioni. Altri 85 esemplari saranno realizzati in una versione Spider, mentre una versione solo pista chiamata ‘AMR Pro’ spinta dal solo V12 aspirato sarà prodotta in un numero di esemplari ancor più ridotto (ne saranno prodotte soltanto 40).

Aston Martin Valkyrie è stata sviluppata in collaborazione con Rimac, che ha fornito supporto nella parte di elettrificazione del motore V12, così da portare la potenza complessiva fino a 1.160 cavalli (di cui 1000 tondi provenienti dal motore termico) e avere un’erogazione ancora più corposa grazie alla coppia istantanea che solo i motori elettrici sono in grado di assicurare.

Purtroppo la giornata di test di Aston Martin si è svolta sotto una pioggia battente, per cui la Valkyrie ha senza dubbio dovuto girare in tempi più alti, perdendo la possibilità di sprigionare tutta la sua devastante potenza. Sarà interessante scoprire cosa è in grado di fare sull’asciutto questa hypercar pazzesca, che anche grazie a un peso complessivo di appena 1030 kg promette prestazioni da capogiro.

Di seguito potete godervi il video pubblicato su Youtube, grazie al quale si può godere del fantastico sound del V12 Cosworth, in grado di toccare gli 11.100 giri senza bisogno di un turbo.