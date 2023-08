Attenzione ai furbetti, il Comune di Verona ha ora in dotazione anche il TruCam, un telelaser implacabile che può rilevare la velocità, l’uso del telefono alla guida e l’assenza di cinture di sicurezza a distanze superiori a un chilometro e anche di notte. Nonostante ci sia l’attesa della nuova riforma del Codice della Strada che porterà probabilmente ad una modifica dell’uso indiscrimanto degli autovelox (per fare cassa), un numero sempre maggiore di città italiane sta adottando questa sofisticata tecnologia, così precisa da non concedere alcuna scappatoia.

Il TruCam, autorizzato con decreto del Ministero dei Trasporti nel 2011, è in grado di rilevare la velocità di un veicolo fino a 320 km/h, persino a una distanza di 1,2 km dal punto di installazione, come spiega Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona. Questo strumento è efficace per qualsiasi veicolo (autovetture e camion), sia in avvicinamento che in allontanamento. Coloro che sono soliti rallentare in prossimità di postazioni di controllo non potranno sfuggire a questa tecnologia; inoltre, il telelaser è in grado di “spiare” il comportamento dell’automobilista all’interno dell’abitacolo, consentendo così di capire se ci possono essere ulteriori infrazioni alla guida.

La contestazione sarà quindi immediata e non sarà più possibile dichiarare che alla guida della vettura non era l’intestatario ma un’altra persona. In ogni caso, sarà sempre necessario segnalare adeguatamente la presenza di un sistema di rilevazione come avviene tutt’ora per i dispositivi più comuni. Le sanzioni pecuniarie variano ampiamente, partendo da importi intorno ai 170 euro fino a superare i tremila euro per chi supera i limiti di velocità. Coloro che vengono sorpresi al volante con il telefono cellulare in mano possono affrontare una multa fino a 650 euro, mentre l’assenza della cintura di sicurezza può comportare una sanzione fino a 320 euro. Inoltre, è importante tenere a mente anche l’impatto sui punti della patente di guida.