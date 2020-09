Audi A3 Sportback: 67 km in elettrico con la plug-in

La gamma Audi A3 Sportback si amplia con l’introduzione della versione ibrida plug-in, identificata dalla sigla 40 TFSI e. L’autonomia in elettrico è di circa 67 km, grazie alla batteria da 13 kWh, del 48% più capace rispetto alla generazione precedente. L’auto arriverà nelle concessionarie entro fine anno; in Germania il prezzo di acquisto parte da 37.470 euro.

67 Km in elettrico

Come detto, la batteria da 13 kWh permette un’autonomia a zero emissioni di circa 67 km, omologati nel ciclo WLTP. La parte meccanica è composta da un motore 1.4 TFSI da 150 Cv e 250 Nm di coppia e da un propulsore elettrico da 80 kW e 330 Nm di coppia, per una potenza di sistema di 204 Cv.

Il cambio è un doppio frizione S tronic a sei rapporti; buone le prestazioni: accelerazioni da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi per una velocità massima di 227 km/h. Il motore elettrico supporta una velocità massima di 140 km/h. Con le batterie cariche, il consumo medio dichiarato è di 1,4/1,5/100 km.

Gli interni sono realizzati in materiali riciclato; la strumentazione prevede appositi strumenti per il modulo ibrido: sullo schermo compaiono le informazioni sullo stato di ricarica e sullo stile di guida. Ridotta la capacità del bagagliaio: da un minimo di 280 litri a un massimo di 1.100 litri.