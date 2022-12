Audi Activesphere sarà presentata il prossimo 26 gennaio. A confermare la data di presentazione del nuovo concept è la stessa casa automobilistica dei Quattro Anelli. Dopo aver presentato Skysphere, Grandsphere e Urbansphere, il 2023 sarà l’anno del nuovo membro della famiglia di concept car che anticipano le caratteristiche dei modelli che Audi porterà sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Non a caso, il futuro della mobilità interessa particolarmente il marchio tedesco tanto che le nuove concept car mostrano innovazioni rivoluzionarie e design entusiasmanti. Per confermare la presentazione del nuovo concept, Audi ha condiviso una prima immagine teaser di una vettura con assetto rialzato e caratterizzata da un ampio tetto panoramico su cui sono collocati degli sci. Possiamo, dunque, dedurre che si tratterà di un un crossover con linee da coupé.

La perfetta compagna per ambiziose avventure all’aria aperta, è proprio con queste parole che la casa automobilistica Audi definisce il nuovo veicolo.

Nonostante la casa costruttrice non abbia rilasciato i dettagli che andranno a contraddistinguere il concept, parlare dunque di “audaci avventure all’aria aperta” fa pensare che il concept disporrà della trazione integrale. Pochi i dubbi per quanto riguarda la propulsione elettrica: il quarto concept dovrebbe, infatti, essere dotato di due motori elettrici e di un avanzato sistema di guida autonoma di Livello 4.

Non possiamo, inoltre, escludere che Audi abbia optato per l’implementazione di soluzioni innovative per l’abitacolo, con interni che offrono al guidatore un’adeguata tecnologia. Non dimentichiamo che a partire dal primo concept della famiglia, Audi Skysphere, il brand ha posto come obiettivo quello di “plasmare un futuro automobilistico che trasformi i veicoli in spazi interattivi e in dispositivi esperienziali futuro della mobilità premium, creando nuovi spazi esperienziali all’insegna di un esclusivo connubio tra tecnologia e design”.

Per scoprire i dettagli e le caratteristiche di Audi Activesphere non ci resta che attendere il 26 gennaio 2023!