Audi, al lavoro su un centro di ricerca e test dedicato alle batterie

Audi continua a lavorare sul processo di elettrificazione mettendo le batterie al centro dei futuri piani, con lo stabilimento di Neckarsulm che sarà al centro della strategia del brand. La casa automobilistica tedesca nei prossimi anni offrirà ai lavoratori diverse opportunità di formazione avanzata, sviluppando congiuntamente un centro dedicato alle batterie cosi da poter testare le tecnologie di stoccaggio ad alta tensione che dovrebbe entrare in funzione entro il 2023.

Secondo quanto diffuso dalla stessa società tedesca, con il laboratorio per progetti pilota, i lavoratori con più esperienza testeranno prototipi di nuovi moduli di accumulo ad alta tensione per vari veicoli elettrici. È inoltre previsto un nuovo edificio multifunzionale per l’unità di sviluppo tecnico, che sarà completato entro fine del 2022.

La decisione di localizzare lo sviluppo delle batterie a Neckarsulm è un primo passo importante per dare al personale dello sviluppo tecnico in quella sede una prospettiva sicura sul futuro anche dopo che i motori a combustione saranno fermati, ha sottolineato Rolf Klotz, presidente del consiglio di fabbrica.

Non a caso, nel sito di Neckarsulm, Audi sta già creando gli accumulatori per vetture ibride plug-in e risulta dunque essere già attrezzato per il processo di elettrificazione che porterà i nuovi modelli della Casa tedesca ad essere solamente elettrici dal 2026. A tal proposito ricordiamo che Audi ha ufficializzato un accordo con Ken Block, noto pilota rally e rallycross, per portare avanti nuovi progetti dedicati alla mobilità elettrica. Nei prossimi mesi vedremo come la casa automobilistica Audi vorrà sfruttare al meglio la nuova collaborazione con il pilota americano.

Oliver Hoffmann, membro del consiglio per lo sviluppo tecnico di Audi, ha inoltre dichiarato: