Audi dà il via al noleggio di accessori per auto

La casa automobilistica Audi ha lanciato nelle scorse ore una nuova ed inedita iniziativa denominata Noleggio Accessori Freedom, che permette a tutti i clienti del brand tedesco di noleggiare gli accessori di cui hanno bisogno senza doverli dunque acquistare insieme alla vettura. A tal proposito, non manca la possibilità di riscattarli al termine del contratto. Un catalogo ricco di prodotti che vanno dal trasporto, al comfort, fino alla protezione del veicolo.

In seguito alla proposta da parte della casa automobilistica tedesca di lanciare una formula di noleggio a lungo termine in occasione della presentazione dell’Audi Q4 e-tron punta adesso all’ottimizzazione dei servizi messi a disposizione di tutti i suoi utenti. Non a caso, il costruttore ha fatto un ulteriore passo avanti nel mondo del rental, includendo anche la linea di accessori originali del brand. Grazie al Noleggio Accessori Freedom sono tanti i prodotti che possono essere aggiunti in seguito all’acquisto della vettura, noleggiandoli senza vincoli e con la massima libertà.

Nel dettaglio, il noleggio Accessori Freedom è disponibile su tutta la linea accessori marchiati Audi e per tutta la gamma modelli, inclusa la famiglia di vetture elettriche e-tron. Tra gli accessori disponibili non manca il Box da tetto dotato di un sistema di fissaggio rapido e di una serratura apribile da entrambi i lati per facilitare le operazioni di carico e scarico e per una chiusura ancora più comoda. Resistente e versatile, il box è disponibile in diverse misure e da installare sulle barre porta-carico ordinabili separatamente, cosi come il portabici offerto come pratica soluzione per permettere agli utenti di trasportare la bici sul tetto della vettura in totale sicurezza, grazie al supporto per il telaio e per le ruote.

A montare gli accessori originali noleggiati saranno le officine autorizzate Audi. L’elenco dei Service Partner e aderenti all’iniziativa è disponibili nell’apposita sezione del portale del brand tedesco.